ДБР знайшло ще дві сотні російських вагонів, їх націоналізують

На 14 залізничних станціях Житомирської області правоохоронці виявили 191 порожній вагон, що належить суб’єктам РФ. Держбюро розслідувань ініціювало націоналізацію цих вагонів.

Про це у вівторок, 3 травня, повідомила пресслужба ДБР.

“Працівники Теруправління ДБР Хмельницького на 14 різних залізничних станціях Житомирської області виявили 191 порожній вагон, що належить суб’єктам російської федерації.

ДБР ініціювало націоналізацію відповідних вагонів та скерувало відповідні листи до Укрзалізниці та Житомирської обласної військової державної адміністрації”, – йдеться у повідомленні.

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