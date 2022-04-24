Home / Україна / Економіка / Польща допоможе Україні значно збільшити перевезення до ЄС залізницею в умовах блокування портів

Польща допоможе Україні значно збільшити перевезення до ЄС залізницею в умовах блокування портів

24/04/2022 01:07

Глави урядів України і Польщі підписали меморандум про посилення співробітництва в залізничній сфері, відповідно до якого створять спільне логістичне підприємство.

Про це 23 квітня повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль за підсумками зустрічі в Кракові з главою уряду Польщі Матеушем Моравецьким, інформує пресслужба Кабміну.

“Після розв’язання Росією повномасштабної війни Польща стала ключовим логістичним центром для допомоги Україні. Особливо тісна співпраця відбувається на рівні залізниць двох країн, і така взаємодія має бути посилена”, – заявив Шмигаль.

Меморандум передбачає створення спільного логістичного підприємства двох країн. Це дозволить кардинально збільшити об’єм залізничних перевезень українського експорту до ЄС та на світові ринки через Європу.

“Блокуючи українські порти, Росія намагається спровокувати глобальну продовольчу кризу. Ми маємо не допустити цього. Підписаний меморандум про посилення співробітництва в залізничній сфері між Україною та Польщею дозволить збільшити наші експортні потужності, зокрема й аграрної продукції. Зручні логістичні рішення для українського бізнесу дозволять швидко доставити необхідні товари в будь-яку точку світу. Це дуже важливо для стійкості нашої економіки”, — наголосив прем’єр-міністр України.

Робота над створенням спільного логістичного підприємства розпочнеться негайно, заявили в “Укрзалізниці”. Як зазначив очільник УЗ Олександр Камишін, концепцію спільного підприємства сторони почали готувати вже через тиждень після початку війни.

Як відомо, в умовах повномасштабної війни Росії проти України вітчизняні порти опинилися в умовах блокади або під окупацією (всі, крім трьох портів на Дунаї). Тоді як саме через порти переважно експортувалися основні статті українського експорту – аграрна та металургійна продукція.
Внаслідок цього продажі України за кордон вдвічі скоротилися. Агропродукції вдалося у березні вивезти 200 тис. тонн, при тому що до початку великої війни експорт обчислювався у мільйонах тонн щомісяця.
Обсяги поступово зростають завдяки залізниці, на яку переорієнтувався експорт, але ці потужності обмежені як логістичними можливостями з боку ЄС, так і української залізниці.
Завдяки залізниці Україна може постачати продукцію в європейські порти, зокрема – у польський Гданськ, та експортувати її далі.

Читайте також:
Прем’єр Польщі у Львові відкрив перше модульне містечко для переселенців

Унікальних переглядів: 0
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Польща допоможе Україні значно збільшити перевезення до ЄС залізницею в умовах блокування портів

Глави урядів України і Польщі підписали меморандум про посилення співробітництва в залізничній сфері, відповідно до якого створять спільне логістичне підприємство. Про це 23 квітня повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль за...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse