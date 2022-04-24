Польща допоможе Україні значно збільшити перевезення до ЄС залізницею в умовах блокування портів

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у Кракові. Фото: пресслужба Кабміну

Глави урядів України і Польщі підписали меморандум про посилення співробітництва в залізничній сфері, відповідно до якого створять спільне логістичне підприємство.

Про це 23 квітня повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль за підсумками зустрічі в Кракові з главою уряду Польщі Матеушем Моравецьким, інформує пресслужба Кабміну.

“Після розв’язання Росією повномасштабної війни Польща стала ключовим логістичним центром для допомоги Україні. Особливо тісна співпраця відбувається на рівні залізниць двох країн, і така взаємодія має бути посилена”, – заявив Шмигаль.

Меморандум передбачає створення спільного логістичного підприємства двох країн. Це дозволить кардинально збільшити об’єм залізничних перевезень українського експорту до ЄС та на світові ринки через Європу.

“Блокуючи українські порти, Росія намагається спровокувати глобальну продовольчу кризу. Ми маємо не допустити цього. Підписаний меморандум про посилення співробітництва в залізничній сфері між Україною та Польщею дозволить збільшити наші експортні потужності, зокрема й аграрної продукції. Зручні логістичні рішення для українського бізнесу дозволять швидко доставити необхідні товари в будь-яку точку світу. Це дуже важливо для стійкості нашої економіки”, — наголосив прем’єр-міністр України.

Робота над створенням спільного логістичного підприємства розпочнеться негайно, заявили в “Укрзалізниці”. Як зазначив очільник УЗ Олександр Камишін, концепцію спільного підприємства сторони почали готувати вже через тиждень після початку війни.

Як відомо, в умовах повномасштабної війни Росії проти України вітчизняні порти опинилися в умовах блокади або під окупацією (всі, крім трьох портів на Дунаї). Тоді як саме через порти переважно експортувалися основні статті українського експорту – аграрна та металургійна продукція.

Внаслідок цього продажі України за кордон вдвічі скоротилися. Агропродукції вдалося у березні вивезти 200 тис. тонн, при тому що до початку великої війни експорт обчислювався у мільйонах тонн щомісяця.

Обсяги поступово зростають завдяки залізниці, на яку переорієнтувався експорт, але ці потужності обмежені як логістичними можливостями з боку ЄС, так і української залізниці.

Завдяки залізниці Україна може постачати продукцію в європейські порти, зокрема – у польський Гданськ, та експортувати її далі.

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