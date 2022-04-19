Прем’єр Польщі у Львові відкрив перше модульне містечко для переселенців

Фото: Роман Балук/пресслужба ЛМР

У Львові відкрили перше модульне містечко для вимушених переселенців. На його відкриття приїхав польський прем’єр-міністр Матеуш Моравецький.

Про це вдень у вівторок, 19 квітня, повідомляє “Захід.нет”.

Понад 300 модульних контейнерів для поселення ВПО Львову передав польський уряд за підтримки міністерства розвитку громад і територій.

Премʼєр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що загалом РП планує допомогти побудувати в Україні житлові масиви на 20 тис. внутрішніх переселенців.

“Нашою ціллю було збудувати це містечко в короткі терміни спільними зусиллями, щоб тут могли оселитись ті люди, які, на жаль, не мають куди податись через війну. Зараз тут розміщуються, зокрема, батьки з дітьми, які приїхали зі Сходу України – Маріуполя, Донеччини, із Бучі та інших міст”, – сказав Моравецький.

Містечко на 88 будиночків розмістили на території Стрийського парку, зі сторони вулиці Уласа Самчука.

Із 19 квітня тут поселилися батьки з дітьми, що переїхали до Львова зі східних областей України. Загалом у містечку мешкатимуть до 350 людей.

У кожному будиночку можуть оселитися до чотирьох осіб. В окремих від житла приміщеннях облаштовані душові кабінки, туалети, їдальня та медпункт.

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