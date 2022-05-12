Від ворожого артудару по Сумському району загинув мирний мешканець

Внаслідок ворожого артилерійського обстрілу Сумської області загинув цивільний чоловік.

Про це в четвер, 12 травня, інформує пресслужба офісу генпрокурора.

За даними слідства, сьогодні близько 06:00 підрозділи збройних сил РФ вчинили артобстріл по населеному пункту Старі Вирки Сумського району Сумської області.

Внаслідок атаки на власному подвір’ї загинув 67-річний місцевий мешканець.

За процесуального керівництва Сумської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

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