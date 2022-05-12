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Росіяни випустили ракету по заповідній частині острова “Хортиця”

12/05/2022 20:20

12 травня близько 10:00 російські  війська запустили крилату ракету по Запоріжжю, яка влучила у заповідну частину острова Хортиця.

Про це повідомив речник Запорізької ОВА полковник Іван Арєф’єв.

За його словами, влучання ракети викликало пожежу.

“Після обстеження території ураження, жодних руйнувань інфраструктури не виявлено. За уточненою інформацією, жертв і постраждалих немає”, – додав Арєф’єв.

Він підкреслив, що це вже другий обстріл Хортиці окупантами.

“Попереднього разу російські військові випустили дві крилаті ракети по Хортиці 21 квітня. Тоді одна ракета впала в районі мосту Преображенського, а друга – пошкодила санаторій-профілакторій одного з підприємств”, – повідомив речник Запорізької ОВА.

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