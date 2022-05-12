Ще 300 “двохсотих” та 1 катер: Генштаб оновив дані щодо втрат окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив статистику втрат російської армії з початку повномасштабної агресії – станом на 10-ту годину 12 травня.

Додатково до вчорашніх показників підтверджено знищення 300 військовослужбовців противника, 8 танків, 17 бронемашин, 1 гелікоптера, 1 катера тощо.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 12.05 орієнтовно склали:

особового складу – ліквідовано близько 26 650 (+300),

танків ‒ 1 195 (+8),

бойових броньованих машин ‒ 2 873 (+17),

артилерійських систем – 534 (+6),

РСЗВ – 191 (+6),

засобів ППО – 87,

літаків – 199,

гелікоптерів – 161 (+1),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 398 (+8),

крилатих ракет – 94,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 019 (+22),

кораблів/катерів – 13 (+1),

спеціальної техніки – 41.

(У дужках – зміна показника порівняно з даними 11 травня)

Дані орієнтовні. Слід розуміти, що зміна за день (+Х) не обов’язково означає, що стільки одиниць чи осіб було знищено попередньої доби – ідеться про зміну загального показника, які верифікували станом на таку дату.

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