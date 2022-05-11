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“Ми не зупинимося”: ССО показали, як готують бійців руху опору. ВІДЕО

11/05/2022 20:36

Українські військовослужбовці показали, як готують бійців руху опору Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Про це в середу, 11 травня, інформує пресслужба Командування Сил спецоперацій ЗСУ.

“До відкритого вторгнення дехто із цих хлопців не знав, що таке служба. А деякі відслужили у різних підрозділах і давно жили цивільним життям. Всі вони – люди різних доль, життєвого досвіду і професій. Утім, відкритий напад росіян на Україну об’єднав цих вояків під прапором Руху опору українських ССО”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що цей загін гартувався у боях з перших днів вторгнення. А у вільний від виконання завдань час постійно набуває нових навичок на заняттях.

“Ми не зупинимося”, – ці слова одного з бійців є найкращим показником їхньої вмотивованості.
Вже скоро чекайте на ресурсах ССО України серію мотивуючих інтерв’ю з воїнами Руху опору. Буде цікаво!”, – анонсує пресслужба Сил спецоперацій.

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