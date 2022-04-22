Морпіхи та ССО спалили з “Джавеліна” ворожі танк і БМП та знищили склад боєприпасів. ВІДЕО

Морпіхи та військовослужбовці Сил спеціальних операцій ЗСУ підбили з “Джавеліна” ворожі танк і БМП та знищили склад боєприпасів.
Про це у п’ятницю, 22 квітня, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.
“Морські піхотинці з 501-го окремого батальйону морської піхоти разом з воїнами Командування Сил спеціальних операцій ЗС України вполювали з ПТРК “Джавелін” танк Т-72 російських фашистів та БМП. Однак, цього їм було мало, і вони знищили ще й склад з боєприпасами. Українське сафарі продовжується, “мордор” втрачає техніку та людей”, – повідомили у ВМС.
Відео доступне за посиланням.
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