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Морпіхи та ССО спалили з “Джавеліна” ворожі танк і БМП та знищили склад боєприпасів. ВІДЕО

22/04/2022 19:36

Морпіхи та військовослужбовці Сил спеціальних операцій ЗСУ підбили з “Джавеліна” ворожі танк і БМП та знищили склад боєприпасів.

Про це у п’ятницю, 22 квітня, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

“Морські піхотинці з 501-го окремого батальйону морської піхоти разом з воїнами Командування Сил спеціальних операцій ЗС України вполювали з ПТРК “Джавелін” танк Т-72 російських фашистів та БМП. Однак, цього їм було мало, і вони знищили ще й склад з боєприпасами. Українське сафарі продовжується, “мордор” втрачає техніку та людей”, – повідомили у ВМС. 

Відео доступне за посиланням. 

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