Росіяни чинять звірства у Попасній та полюють на українських патріотів, – ОВА

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У тимчасово окупованій Попасній на Луганщині російські загарбники шукають українських патріотів серед населення, яке залишилося в місті, і вивозять їх у невідомому напрямку.

Про це в четвер, 12 травня, повідомив голова ЛугОВА Сергій Гайдай.

“Із Попасною немає зв’язку, а з тих уривків інформації, яку ми отримуємо, то відомо, що чинять звірства окупанти, просто шукають дуже посилено патріотично людей, їх вивозять у невідомому напрямку, потім зв’язку з ними просто немає. Як завжди – звірства”, – сказав керівник військової адміністрації області.

Він додав, що в Попасній російські війська особливо мародерством уже не можуть займатися, тому що вони самі ж розбили повністю місто.

“Доведеться потім відбудовувати заново”, – зазначив Гайдай.

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