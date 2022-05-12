Вся Луганщина без води та електрики, – ОВА

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Уся Луганська область внаслідок ворожих атак опинилася без води та електрики. Вцілілих об’єктів життєзабезпечення в регіоні майже не залишилося.

Про це вранці в четвер, 12 травня, повідомив глава ОВА Сергій Гайдай у телеграмі.

Переважну більшість критичної інфраструктури доведеться будувати з нуля. Окремі лінії електропередачі ще можна відремонтувати, але не дозволяють постійні обстріли.

Працюють виключно електрогенератори. Немає і централізованого водопостачання.

Також, за словами Гайдая, лише близько 21 тисячі абонентів ще залишається із газом. Це жителі п’ятьох населених пунктів, не у кожному з них газ є скрізь.

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