Вся Луганщина без води та електрики, – ОВА

Уся Луганська область внаслідок ворожих атак опинилася без води та електрики. Вцілілих об’єктів життєзабезпечення в регіоні майже не залишилося.
Про це вранці в четвер, 12 травня, повідомив глава ОВА Сергій Гайдай у телеграмі.
Переважну більшість критичної інфраструктури доведеться будувати з нуля. Окремі лінії електропередачі ще можна відремонтувати, але не дозволяють постійні обстріли.
Також, за словами Гайдая, лише близько 21 тисячі абонентів ще залишається із газом. Це жителі п’ятьох населених пунктів, не у кожному з них газ є скрізь.
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