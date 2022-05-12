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Росіяни завдали ракетного удару по Харківщині, є загиблий і поранені

12/05/2022 11:26

У Харківській області внаслідок ракетного удару по місту Дергачі одна людина загинула, ще троє отримали поранення.

Про це вранці в четвер, 12 травня, повідомив глава ХарківОВА Олег Синєгубов у телеграмі.

“Минула доба пройшла в Харкові порівняно тихо, ворог не завдавав ударів по самому місту. Однак від обстрілів потерпають населені пункти області. Із реактивних систем залпового вогню окупанти обстріляли селище Мала Данилівка. Сьогодні вранці ворог завдав рентного удару по Дергачах. На жаль, одна людина загинула, троє постраждалих”, – повідомив голова ОВА.

Синєгубов знову наголосив, що в жодному разі не можна розслаблятися та нехтувати власною безпекою, не перебувати без потреби на вулиці.

Він зазначив, що в області не припиняється робота з відновлення критичної інфраструктури регіону.

“Днями запустили газопостачання в семи селах Борівської громади (тимчасово окупованої, – “Н”). Тривають роботи з відновлення газопостачання в районах Харкова та селах області, що постраждали від обстрілів”, – повідомив голова ОВА.

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