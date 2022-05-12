На тлі важких втрат росіяни виводять сили з Харківщини, – розвідка Британії

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Росія виводить військові підрозділи з Харківської області для реорганізації та поповнення своїх сил після важких втрат.

Про це в четвер, 12 травня, інформує пресслужба міноборони Великої Британії із посиланням на дані розвідки.

“Українські сили продовжують контратаки на північ від Харкова, відбивши кілька міст і сіл у напрямку російського кордону. Пріоритет операцій Росії на Донбасі зробив підрозділи, дислоковані на Харківщині, вразливими для мобільних та високомотивованих українських контратакуючих сил”, – йдеться у повідомленні.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 12 May 2022 Find out more about the UK government’s response: https://t.co/uVTQA0NbhY 🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/8ArBHMQinJ — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 12, 2022

За даними британських спецслужб, виведені з Харківської області сили після посилення, ймовірно, будуть розгорнуті на східному березі річки Сіверський Донець, сформувавши блокувальні сили для захисту західного флангу зосередження основних сил Росії та основних шляхів постачання операцій в районі Ізюму.

“Виведення російських військ із Харківської області є мовчазним визнанням нездатності Росії захопити ключові українські міста, де очікувався обмежений опір населення”, – наголошується в повідомленні.

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