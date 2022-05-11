У Харкові дерусифікували вулицю, проспект, шосе і район

У Харкові змінили назви чотирьох топонімів, пов’язаних із країною-агресором – Російською Федерацією.
Про це в середу, 11 травня, повідомляє пресслужба міськради.
Відповідне рішення було ухвалено нині на позачерговій сесії міської ради.
Так, проспект Московський перейменували на проспект Героїв Харкова, узвіз Білгородський – на вул. Героїв рятувальників, Білгородське шосе – на Харківське шосе, а район Московський – на район Салтівський.
Харківський міський голова Ігор Терехов водночас зазначив, що в місті дійсно дуже багато назв вулиць, пов’язаних із країною-агресором. Тому він запропонував на наступну сесію підготувати перелік топонімів, які підлягатимуть перейменуванню.
“І тоді ми врахуємо і Маріуполь, і багато інших міст, які було зруйновано російським агресором, в яких загинули славні воїни ЗСУ та мирні жителі. Я впевнений, що у нас вистачить і вулиць, і провулків, і шкіл для їх перейменування на честь героїв, які віддали своє життя за незалежність України”, – сказав він.
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