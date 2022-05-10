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ЗСУ відтискають ворога від Харкова, але не вимагайте перемог щодня, – Зеленський

10/05/2022 23:25

Українська армія відтискає російських окупантів він Харкова, однак не потрібно вимагати від неї щоденних перемог.

Про це сказав увечері в вівторок, 10 травня, президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

“Збройні сили нашої держави забезпечили нам усім хороші новини з Харківської області. Поступово відтискають окупантів від Харкова.
Я вдячний усім нашим захисникам і захисницям, які тримають оборону та проявляють справді надлюдську силу, щоб вигнати армію загарбників. Колись другу за потужністю армію світу”, – заявив Зеленський.

“Але хочу також закликати всіх наших людей, і особливо тих, хто в тилу, не поширювати надмірних емоцій. Не варто створювати таку атмосферу специфічного морального тиску, коли щотижнево й навіть щоденно очікуються певні перемоги”, – додав президент.

“Збройні сили України роблять усе для звільнення нашої землі та наших людей. Для звільнення всіх наших міст – Херсона, Мелітополя, Бердянська, Маріуполя та всіх інших”, – зауважив він.

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Україна

ЗСУ відтискають ворога від Харкова, але не вимагайте перемог щодня, – Зеленський

Українська армія відтискає російських окупантів він Харкова, однак не потрібно вимагати від неї щоденних перемог. Про це сказав увечері в вівторок, 10 травня, президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні....

Війна з Росією

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