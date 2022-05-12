Монумент “Три сестри” на кордоні України, РФ і Білорусі демонтують

Розпочалася процедура з ліквідації монумента “Три сестри” у прикордонному селі Сеньківка Чернігівської області.
Про це в четвер, 12 травня, інформує пресслужба Чернігівської ОВА.
Пам’ятник, присвячений “дружбі народів” України, Росії та Білорусі, був споруджений на кордоні в 1975 році.
Після дотримання кількох процедур, пов’язаних зі зняттям пам’ятки з обліку Мінкульту, споруду можна буде законно демонтувати.
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