Для кого історія “на часі”: російські окупанти демонтували в Мангуші пам’ятник Сагайдачному. ВІДЕО

Російські загарбники в окупованому селищі Мангуш під Маріуполем демонтували монументи, встановлені, за їхнім визначенням, за участі “неонацистського “Азову”.
Про це повідомляє урядова агенція РФ “РИА Новости”.
Станом на 7 травня 2022 року демонтовано:
Як стверджує в коментарі рашистської інформагенції чоловік із георгіївською стрічкою на лацкані, пам’ятник Сагайдачному “буде встановлено в музеї” (де саме – невідомо).
Також у Мангуші окупанти роздають мешканцям георгіївські стрічки, а над центральною площею селища підняли “Прапор Перемоги”.
Як відомо, багато хто Україні й досі багато хто вважає, що історія, мова тощо “не на часі”.
А тим часом російські окупанти, які прагнуть стерти нашу державу з лиця землі, одним із перших завдань на загарбаних ними територіях бачать руйнування українських і встановлення російських та радянських монументів та символів.
Нагадаємо, що раніше вони вже почали змінювати дороговкази з українськими назвами міст на російські.
Читайте також:
У захопленому Генічеську окупанти встановили пам’ятник Леніну
В Енергодарі окупанти знищили пам’ятник героям Небесної сотні. ВІДЕО
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!