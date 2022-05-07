Для кого історія “на часі”: російські окупанти демонтували в Мангуші пам’ятник Сагайдачному. ВІДЕО

Російські загарбники в окупованому селищі Мангуш під Маріуполем демонтували монументи, встановлені, за їхнім визначенням, за участі “неонацистського “Азову”.

Про це повідомляє урядова агенція РФ “РИА Новости”.

Станом на 7 травня 2022 року демонтовано:

пам’ятник гетьману Сагайдачному, встановлений у жовтні 2017 року;

кам’яний хрест біля меморіалу загиблим у Велику Вітчизняну війну (2018 рік).

Як стверджує в коментарі рашистської інформагенції чоловік із георгіївською стрічкою на лацкані, пам’ятник Сагайдачному “буде встановлено в музеї” (де саме – невідомо).

Також у Мангуші окупанти роздають мешканцям георгіївські стрічки, а над центральною площею селища підняли “Прапор Перемоги”.

Як відомо, багато хто Україні й досі багато хто вважає, що історія, мова тощо “не на часі”.

А тим часом російські окупанти, які прагнуть стерти нашу державу з лиця землі, одним із перших завдань на загарбаних ними територіях бачать руйнування українських і встановлення російських та радянських монументів та символів.

Нагадаємо, що раніше вони вже почали змінювати дороговкази з українськими назвами міст на російські.

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