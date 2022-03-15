В Енергодарі окупанти знищили пам’ятник героям Небесної сотні. ВІДЕО

У тимчасово окупованому Енергодарі Запорізької області російській інтервенти знищили пам’ятник героям Небесної сотні.
Як передає “Новинарня“, відео зі знесенням стели з’явилося у соцмережах у вівторок, 15 березня.
Очевидець зняв з вікна, як броньований військовий автомобіль таранить пам’ятний знак, після чого той падає.
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