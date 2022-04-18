У захопленому Генічеську окупанти встановили пам’ятник Леніну

У захопленому російськими військами місті Генічеськ, що на Херсонщині, колаборанти встановили пам’ятник російському революціонеру Володимиру Леніну.
Відповідне фото опублікував на сторінці у ФБ колаборант Геннадій Малюков у понеділок, 18 квітня.
“Пам’ятник Іллічу встановлено”, – написав він.
Колаборат також виклав у мережу фото пам’ятника. Варто зазначити, що це не той Ленін, який стояв у Генічеську раніше.
Перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський у Facebook зазначив, що окупанти “на Херсонщині продовжують свої експерименти з переміщення у минуле”, повертаючи червоні прапори і пам’ятники радянської доби.
Він акцентував, що все це відбувається на тлі “посилення загарбниками гуманітарної кризи, жорсткого придушення інакодумства та прояву громадянської позиції”.
“15 хвилин тому в українському місті Генічеськ окупанти встановили раніше акуратно знятий пам’ятник Леніну. Тепер, думаю, не буде волань про “мистецьку цінність”, “відповідальне зберігання” тоталітарних та російських монументів. Росія сама кагбе каже: не знищите – відновимо. Пушкіним приготуватися. Не ми почали цю війну”, – написав на ФБ історик та журналіст Вахтанг Кіпіані.
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