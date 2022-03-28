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У Генічеську росіяни затримали місцевого депутата

28/03/2022 15:53

У Генічеську Херсонської області російські загарбники затримали депутата Генічеської ради від партії “Слуга народу” Олексія Коновалова.

Про це у Фейсбуці повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

“Окупанти затримали депутата Генічеської ради від партії “Слуга народу” Олексія Коновалова”, – написав Соболевський.

Зазначається, що сьогодні, 28 березня, близько 10 години Олексій Коновалов разом із дружиною рухалися на авто у напрямку с. Генічеська Гірка – Генічеськ. На блокпосту загарбників біля зруйнованого мосту відбулася перевірка документів.

“Військові Росії мають при собі списки цікавих їм осіб. Олексій Коновалов був в списках, тож його було затримано та перевезено до Вищого професійного училища 17, м. Генічеськ. Зв’язку із депутатом немає. Дружина лишилася на місці, її не чіпали”, – поінформував перший заступник голови облради.

Зазначається, що Олексій Коновалов є директором КП «Комунсервіс» у с. Щасливцеве. На ньому є відповідальність за функціонування нормальної життєдіяльності громади і розв’язання багатьох гуманітарних питань.

“Також на цей час є інформація щодо можливого викрадення голови Голої Пристані Олександра Бабича та голови Каланчака Світлани Фоміної. Інформація уточнюється”, – пише Соболевський.

Як повідомлялося, на Херсонщині жителі регулярно проводять мирні акції протесту проти російського агресора. Російські військові застосовують силу та зброю проти людей, є поранені та затримані. Також російські загарбники викрадають жителів області.

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