У Маріуполі окупанти змінюють дороговкази на російськомовні.
Про це в четвер, 5 травня, повідомила пресслужба міської ради Маріуполя.
“Окупанти зруйнували наше місто, вбили 20 тисяч людей, а тепер змінюють дороговкази. Люди зі своїми проблемами почекають. Тим часом, в Маріуполі – Середньовіччя. Жителі без води, достатньої кількості їжі, медикаментів. Немає світла та нормального зв‘язку. Маріуполь – був, є та буде українським містом. Щоб там росіяни собі не фантазували…”, – написали в мерії.
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