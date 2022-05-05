Фото: Маріупольська міська рада

У Маріуполі окупанти змінюють дороговкази на російськомовні.

Про це в четвер, 5 травня, повідомила пресслужба міської ради Маріуполя.

“Окупанти зруйнували наше місто, вбили 20 тисяч людей, а тепер змінюють дороговкази. Люди зі своїми проблемами почекають. Тим часом, в Маріуполі – Середньовіччя. Жителі без води, достатньої кількості їжі, медикаментів. Немає світла та нормального зв‘язку. Маріуполь – був, є та буде українським містом. Щоб там росіяни собі не фантазували…”, – написали в мерії.

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