ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 126 – 29.06.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

Дев’ята година

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 29.06 орієнтовно склали (за даними Генштабу ЗСУ):

особового складу – близько 35450 (+200) осіб ліквідовано,

танків – 1572 (+5) одиниць,

бойових броньованих машин – 3720 (+16),

артилерійських систем – 781 (+3),

РСЗВ – 246 (+3),

засобів ППО – 103 (+1),

літаків – 217,

гелікоптерів – 185 (+1),

БПЛА оперативно-тактичного рівня –640 (+4),

крилатих ракет – 142 (+3),

кораблів /катерів – 14,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2598 (+9),

спеціальної техніки – 61 (+1).

(У дужках – зміна показника порівняно з даними 28 червня)

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.

Ранок

На світанку в Миколаєві зранку пролунали потужні вибухи внаслідок російського обстрілу. Мер міста Олександр Сєнкевич в ефірі телемарафону зазанчив, що загалом було вісім ракетних ударів. Прилетіло в різні місця, зокрема в приватний сектор. Одна ракета влучила в пʼятиповерховний житловий будинок. Повністю зруйновано один підʼїзд, другий – частково. На місці триває пошуково-рятувальна робота. Працюють надзвичайники, медики та комунальники.

Голова ОВА Віталій Кім уточнив, що станом відомо про двох загиблих і трьох поранених. Ушкодження також отримав співробітник ДСНС.

Дев’ята година

Російські війська упродовж минулої доби били по Харківщині з РСЗВ та влучали ракетами по об‘єктах цивільної інфраструктури. Щонайменше 2 людей загинули, 8 людей отримали порання, в області зафіксовані численні руйнування, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синегубов.

“У Харкові постараждали Індустрістріальний, Шевченківський та Слобідський райони. Вдень ворог обстріляв Індустріальний район, 5 осіб госпіталізували. Пошкоджені приватні будинки, господарчі будівлі та складські території. Близько 23 години окупанти вдарили по Шевченківському району. Унаслідок вибуху в будинку вибило вікна, 1 жінка отримала осколкові поранення та була госпіталізована. Після 23 години росіяни вдарили ще раз по одному з об’єктів інфраструктури Слобідському району. Виникла пожежа. Постраждалих, попередньо, немає”, – йдеться в повідомленні.

Також протягом доби окупанти обстрілювали Ізюмський, Чугуївський, Харківський, Богодухівський райони області. У Печенігах Чугуївського району пошкоджені котельня, лікарня, дитячий майданчик та житлові будинки. Село Івашки Золочівської громади росіяни обстрілювали із артилерії, а поблизу села Явірське завдали авіаудару із вертольотів Ка-52.

Внаслідок обстрілу Циркунів, Харківського району 2 людей загинули (чоловіки 29 та 36 років), ще 1 отримала поранення. Також 2 людей отримали поранення у Дергачівській громаді.

Сьома година

На Сіверському напрямку противник продовжує утримувати у прикордонних районах на території Брянської та Курської областей до трьох батальйонних тактичних груп зі складу 1-ї танкової та 20-ї загальновійськової армій і підрозділів повітряно-десантних військ. Агресор обстріляв з артилерії позиції Сил оборони у прикордонних районах Сумської та Чернігівської областей.

З метою вогневого ураження прикордонних районів Сумської області відзначено розгортання в безпосередній близькості до державного кордону України реактивних систем залпового вогню “Град”, – ГШ ЗСУ.

Сьома година

Зі зведення Генштабу ЗСУ станом на 6:00:

На Харківському напрямку підрозділи противника основні зусилля зосереджують на утриманні раніше зайнятих позицій. З метою уточнення положення наших військ ворог провів повітряну розвідку в районах населених пунктів Циркуни, Кутузівка.

На Слов’янському напрямку ворог основні зусилля зосереджує на веденні штурмових дій з метою виходу на рубіж Богородичне–Краснопілля і створення умов для подальшого наступу на Барвінкове та Слов’янськ.

Здійснював обстріли позицій наших військ у районах населених пунктів Маяки та Серебрянка.

У рамках логістичного забезпечення та комплектування військ, що зазнали втрат, противник перемістив до визначених районів озброєння та військову техніку.

На Донецькому напрямку основні зусилля ворога зосереджені на веденні бойових дій на Лисичанському та Бахмутському напрямках з метою оточення міста Лисичанськ.

На Лисичанському напрямку ворог продовжує наступ у напрямку Вовчоярівка–Верхньокамʼянка.

На Бахмутському напрямку веде наступ у напрямках Мідна Руда–Клинове. Має частковий успіх, закріплюється у північній частині Клинового та поблизу траси Е-40 (у районі Вуглегірської ТЕС). З метою збереження темпу наступу на зазначеному напрямку окупанти посилили угруповання однією батальйонною тактичною групою.

На Новопавлівський напрямок окупанти перемістили до двох батальйонних тактичних груп з Авдіївського та Бахмутського напрямків.

На Авдіївському, Курахівському та Запорізькому напрямках ворог активних дій не вів. Здійснює систематичний вогневий вплив з метою сковування підрозділів Сил оборони України та недопущення їх перекидання на інші напрямки.

На Південнобузькому та Таврійському напрямках підрозділи загарбників основні зусилля зосереджують на утриманні раніше зайнятих рубежів, недопущенні проведення нашими військами контрнаступальних дій у Херсонській та Миколаївській областях.

На Криворізькому напрямку ворог, з метою посилення своїх підрозділів, перемістив у визначений район до однієї батальйонної тактичної групи.

На Миколаївському напрямку, з метою прикриття районів зосередження озброєння та військової техніки, агресор додатково розгорнув зенітну ракетну батарею С-300ВМ.

Напередодні

Указом президента України №450/2022 від 28 червня відзначено почесною відзнакою “За мужність та відвагу” п’ять військових частин Десантно-штурмових військ Збройних сил України:

25 окрема повітрянодесантна Січеславська бригада;

79 окрема десантно-штурмова бригада;

80 окрема десантно-штурмова бригада;

81 окрема аеромобільна бригада;

95 окрема десантно-штурмова бригада.

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Читайте про ДЕНЬ 107 ОБОРОНИ, 10.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 108 ОБОРОНИ, 11.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 109 ОБОРОНИ, 12.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 110 ОБОРОНИ, 13.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 111 ОБОРОНИ, 14.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 112 ОБОРОНИ, 15.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 113 ОБОРОНИ, 16.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 114 ОБОРОНИ, 17.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 115 ОБОРОНИ, 18.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 116 ОБОРОНИ, 19.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 117 ОБОРОНИ, 20.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 118 ОБОРОНИ, 21.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 119 ОБОРОНИ, 22.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 120 ОБОРОНИ, 23.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 121 ОБОРОНИ, 24.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 122 ОБОРОНИ, 25.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 123 ОБОРОНИ, 26.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 124 ОБОРОНИ, 27.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 125 ОБОРОНИ, 28.06.2022, тут

Що передувало

▪️ Після того, як президент РФ Путін заявив про початок “спеціальної військової операції на Донбасі”, Росія вранці 24 лютого здійснила масований ракетний удар по аеродромах, інших військових об’єктах по всій Україні та перейшла в наступ на суходолі з півночі (території Білорусі і РФ), півдня (з Криму) та зі сходу. Однак Збройні сили України зберегли дієву авіацію, ППО, систему управління й почали завдавати противнику великих втрат у живій силі й техніці.

▪️ Надалі росіяни вдалися до ударів РСЗВ, авіанальотів, застосування ракет і безпілотників. Вони воюють на лише з українськими військовими, а й із цивільними – руйнують житлові будинки, б’ють по лікарнях і дитсадках, нафтобазах, убивають дітей, займаються мародерством.

▪️ Після тривалих бойових дій армія Росії здобула контроль над єдиним обласним центром – Херсоном, однак і там продовжуються мітинги за Україну. Героїзм Збройних сил і тероборони, єдність народу, твердість керівництва армії й країни зламали плани Москви щодо бліцкригу. Київ чинить опір і не пристає на вимоги капітуляції, ЗСУ нищать ворога.

▪️ Це спричинило злам у світобаченні західних держав і суспільств – вони однозначно стали на бік України, надають нове, зокрема важке озброєння, а проти РФ запровадили справді потужні санкції. Однак НАТО відмовилося військовими засобами “закрити небо” над Україною, звідки тривають ракетні обстріли та авіаудари.

▪️ 2 березня ГА ООН голосами 141 країни ухвалила першу резолюцію, якою різко засудила дії Кремля та закликала РФ негайно вивести війська з України. 24 березня Генасамблея підтримала другу подібну резолюцію (140 країн “за”).

▪️ Путін збирав сили для штурму української столиці. Але темп наступу спершу сповільнився, надалі – зупинився. Після важких боїв у передмістях українська армія відкинула росіян від Києва. 30 березня-1 квітня ЗСУ відновили контроль над десятками населених пунктів у Київській і Чернігівській областях, окупанти відійшли зокрема і від ЧАЕС. Світу відкрилася жахлива картина звірств окупантів у Бучі та інших населених пунктах під Києвом – сотні розстріляних та закатованих цивільних мешканців.

▪️ 16-20 травня закінчилася героїчна оборона Маріуполя – український гарнізон на заводі “Азовсталь” отримав наказ зберегти особовий склад та евакуюватися в полон.

▪️ 24 червня стало відомо про вихід підрозділів Сил оборони України з Сєвєродонецька – фактичного адмінцентру Луганської області. Надалі російські війська продовжують наступ на Донбасі, намагаючись оточити угруповання Об’єднаних сил на Луганщині й Донеччині, зокрема в районі Лисичанська.