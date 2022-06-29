Норвегія передасть Україні три установки MLRS M270

Ілюстративне фото. M270 MLRS

Міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам заявив, що його країна співпрацює з Великою Британією для передачі Україні реактивних установок M270.

Про це повідомляється на сайті оборонного відомства Норвегії.

Грам заявив, що вони повинні й надалі підтримувати Україну, щоб країна могла зберегти можливість боротися за свободу та незалежність.

На зберіганні у Норвегії знаходяться 12 одиниць MLRS M270. Насамперед Україна отримає три установки.

Міністр наголосив, що M270 потребують модернізації. Тому Норвегія домовилася з Великою Британією, щоб вони їх модернізували для подальшого відправлення в Україну.

Крім того, Норвегія передасть Україні ще 5 тисяч гранат до вже поставлених 5 тисяч.

M270 — це гусенична реактивна пускова установка, здатна вести стрільбу на дистанцію від 32 до 300 км, залежно від ракети. Вони призначені для знищення закритих вогневих позицій, легкоброньованих цілей, командних пунктів, вузлів зв’язку й інших цілей. В одному пакеті знаходиться 12 ракет.

Читайте також:

MLRS і HIMARS: у чому відмінність від російських РСЗВ та чи стануть вони “вундерваффе”