ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 123 – 26.06.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

Фото з соцмереж невідомого автора. Українські військові, ймовірно, на Сєвєродонецькому напрямку

Після дев’ятої

Чернігівська область знову піддалася обстрілам з території Російської Федерації.

ОК “Північ” інформує, що близько 5-ї години ранку в районі населеного пункту Гірськ було зафіксовано вісім “приходів” зі ствольної артилерії. Приблизно в той же час було чути 10 вибухів (“приходів”) в одному з населених пунктів Новгород-Сіверського району.

Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення інформація не надходила.

Ранок

Близько 6:30 ранку російські війська завдали ракетного удару по Києву, містяни почули кілька вибухів.

До ДСНС України надійшло повідомлення про пожежу в будинку в Шевченківському районі столиці.

“На місце події негайно прибули найближчі пожежно-рятувальні підрозділи. По прибуттю, бійці встановили, що внаслідок ворожого обстрілу сталося загоряння у 9-поверховому житловому будинку з частковим руйнуванням 7-го, 8-го та 9-го поверхів“, – повідомили в пресслужбі ДСНС.

За даними рятувальників, загоряння охоплює загальну площу 300 кв.м. Тривають роботи з ліквідації пожежі та порятунку людей.

Згодом Віталій Кличко повідомив, що відбувається евакуація мешканців двох будинків у Шевченківському районі. У житловому будинку тривають пошуково-рятувальні роботи. Під завалами є люди, чути їхні голоси. Наразі двох постраждалих госпіталізували.

За даними радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, з-під завалів витягнули, зокрема, тіло чоловіка без ознак життя та 6-річну дівчинку, вона жива.

Також Геращенко стверджує, що друге влучання “високоточної ракети Путіна” було у дитячий садочок, де тепер на місці ігрового майданчика – вирва діаметром 7 метрів.

Як повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба, в області також спрацювала українська ППО, збивши одну ракету. Залишки ракети впали на околицях одного з сіл.

За непідтвердженими даними, по Києву ворог випустив 14 ракет.

7:45

На півночі Донецької та в Луганській області ворог зосереджує основні зусилля на Лисичанському напрямку та спробах оточення підрозділів Сил оборони України в районі Лисичанська, йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

За цими даними, також російський агресор здійснював обстріли неподалік Вовчоярівки, Лоскутівки, Білої Гори, Верхньокам’янки, Виїмки, Верхньокам’янського і Золотарівки; завдав авіаційного удару парою Су-25 в районі населеного пункту Біла Гора.

На Краматорському напрямку активних дій ворог не вів. Здійснював вогневе ураження зі ствольної артилерії в районах населених пунктів Маяки, Пискунівка, Сіверськ.

На Слов’янському напрямку ворог основні зусилля зосереджував на веденні наступу в напрямках населених пунктів Довгеньке та Мазанівка. Здійснив вогневе ураження зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню в районах населених пунктів Нова Дмитрівка, Хрестище, Дібрівне, Богородичне, Новопавлівка, Адамівка, Грушуваха, Вірнопілля, Краснопілля, Мазанівка, Веселе та Курулька.

На Харківському напрямку противник продовжує ведення оборонних дій. Здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Уди, Харків, Базаліївка, Руські Тишки, Старий Салтів, Верхній Салтів, Кутузівка, Рубіжне, Дементіївка, Чепіль, Світличне, Коробочкине, Іванівка, Шестакове та Печеніги.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках веде бойові дії та здійснює систематичний вогневий вплив з метою сковування наших військ та недопущення їх перекидання на загрозливі напрямки.

Здійснював обстріли із танків та ствольної артилерії в районах населених пунктів Керамік, Красногорівка, Сєверне, Водяне, Опитне, Уманське, Тоненьке, Карлівка, Новомихайлівка, Мар’їнка, Парасковіївка, Павлівка, Шевченко, Пречистівка, Золота Нива, Комар, Новосілка, Велика Новосілка, Володимирівка, Гуляйпільське, Білогір’я, Новопіль, Червоне, Зелене Поле, Гуляйполе та Малинівка.

На Південнобузькому напрямку противник зосереджує основні зусилля на утриманні зайнятих рубежів та здійснює вогневий вплив на наші підрозділи з метою недопущення перегрупування військ. Наша авіація, на відповідних ділянках, завдавала ударів по скупченнях ворога. Втрати окупантів уточнюються.

Перша година

На тимчасово окупованих територіях Миколаївщини і Херсонщини російські окупанти викрадають родичів українських військових, зокрема дітей. Про це йдеться у зведенні ОК “Південь“.

Особисті дані росіяни знаходять в захоплених адмінбудівлях або за допомогою колаборантів.

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Читайте про ДЕНЬ 122 ОБОРОНИ, 25.06.2022, тут

Що передувало

▪️ Після того, як президент РФ Путін заявив про початок “спеціальної військової операції на Донбасі”, Росія вранці 24 лютого здійснила масований ракетний удар по аеродромах, інших військових об’єктах по всій Україні та перейшла в наступ на суходолі з півночі (території Білорусі і РФ), півдня (з Криму) та зі сходу. Однак Збройні сили України зберегли дієву авіацію, ППО, систему управління й почали завдавати противнику великих втрат у живій силі й техніці.

▪️ Надалі росіяни вдалися до ударів РСЗВ, авіанальотів, застосування ракет і безпілотників. Вони воюють на лише з українськими військовими, а й із цивільними – руйнують житлові будинки, б’ють по лікарнях і дитсадках, нафтобазах, убивають дітей, займаються мародерством.

▪️ Після тривалих бойових дій армія Росії здобула контроль над єдиним обласним центром – Херсоном, однак і там продовжуються мітинги за Україну. Героїзм Збройних сил і тероборони, єдність народу, твердість керівництва армії й країни зламали плани Москви щодо бліцкригу. Київ чинить опір і не пристає на вимоги капітуляції, ЗСУ нищать ворога.

▪️ Це спричинило злам у світобаченні західних держав і суспільств – вони однозначно стали на бік України, надають нове, зокрема важке озброєння, а проти РФ запровадили справді потужні санкції. Однак НАТО відмовилося військовими засобами “закрити небо” над Україною, звідки тривають ракетні обстріли та авіаудари.

▪️ 2 березня ГА ООН голосами 141 країни ухвалила першу резолюцію, якою різко засудила дії Кремля та закликала РФ негайно вивести війська з України. 24 березня Генасамблея підтримала другу подібну резолюцію (140 країн “за”).

▪️ Путін збирав сили для штурму української столиці. Але темп наступу спершу сповільнився, надалі – зупинився. Після важких боїв у передмістях українська армія відкинула росіян від Києва. 30 березня-1 квітня ЗСУ відновили контроль над десятками населених пунктів у Київській і Чернігівській областях, окупанти відійшли зокрема і від ЧАЕС. Світу відкрилася жахлива картина звірств окупантів у Бучі та інших населених пунктах під Києвом – сотні розстріляних та закатованих цивільних мешканців.

▪️ 16-20 травня закінчилася героїчна оборона Маріуполя – український гарнізон на заводі “Азовсталь” отримав наказ зберегти особовий склад та евакуюватися в полон.

▪️ 24 червня стало відомо про вихід підрозділів Сил оборони України з Сєвєродонецька – фактичного адмінцентру Луганської області. Надалі російські війська продовжують наступ на Донбасі, намагаючись оточити угруповання Об’єднаних сил на Луганщині й Донеччині, зокрема в районі Лисичанська.