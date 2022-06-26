За добу ЗСУ знищили понад 20 ворожих танків: статистика від Генштабу

Генеральний штаб ЗС України представив свіжу статистику втрат армії Російської Федерації з початку повномасштабної агресії – станом на ранок 26 червня.
Додатково до вчорашніх показників підтверджено знищення приблизно 150 військовослужбовців противника, 21 (!) танк, 14 бронемашин тощо.
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Курахівському напрямках.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 26.06 орієнтовно склали:
(У дужках – зміна показника порівняно з даними 25 червня)
Дані орієнтовні. Слід розуміти, що зміна за день (+Х) не обов’язково означає, що стільки одиниць чи осіб було знищено попередньої доби – ідеться про зміну загального показника, які верифікували станом на таку дату.
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