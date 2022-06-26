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Відновлення діалогу Заходу з РФ можливе тільки після демілітаризації держави-терориста, – Резніков

26/06/2022 23:17

Умовою для відновлення діалогу між цивілізованим світом і Росією має стати демілітаризація щонайменше європейської частини РФ.

Таку думку висловив міністр оборони України Олексій Резніков після чергових ракетних обстрілів українських міст у неділю, 26 червня.

Він наголосив, що ракетні обстріли України, які здійснюються з території РФ, Білорусі чи акваторій Каспійського та Чорного морів, є “стратегічним викликом для безпеки всієї Європи”.

“Швидка відповідь на цей виклик має складатися з двох частин.

Перша – це посилення санкцій. Щоб РФ не могла виготовляти і підтримувати в робочому стані високотехнологічну зброю, яка зараз містить безліч комплектуючих, які постачаються компаніями з країн НАТО.

Друга – це якнайшвидше розгортання ефективної системи ППО/ПРО в Україні. Це додаткові 500-1000 км безпеки для кожного європейського міста. Це дуже наочний і логічний крок, який має бути закріплений у стратегії Північноатлантичного Альянсу“, – зазначив Резніков.

А довгострокова відповідь, за його словами, “так само очевидна”.

“Умовою діалогу про відновлення стосунків цивілізованого світу з Росією має стати демілітаризація як мінімум європейської частини держави-терориста. Глибина та параметри демілітаризації мають бути визначені фахівцями”, – підкреслив міністр оборони.

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Україна

Відновлення діалогу Заходу з РФ можливе тільки після демілітаризації держави-терориста, – Резніков

Умовою для відновлення діалогу між цивілізованим світом і Росією має стати демілітаризація щонайменше європейської частини РФ. Таку думку висловив міністр оборони України Олексій Резніков після чергових ракетних обстрілів українських...

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