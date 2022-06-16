Україна хоче повернути всі свої землі, включно з Кримом, – Резніков

Севастополь. Ілюстративне фото

Україна хоче відвоювати всі свої землі включно з Кримом, можливо, із застосуванням зброї від партнерів.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков у інтерв’ю СNN.

“Ми збираємося звільнити всі наші території, всі, включно з Кримом. Крим – це стратегічна мета для України, бо це українська територія. Але ми рухатимемося крок за кроком”, – цитує Резнікова “Українська правда”.

За словами міністра, повернути окуповані території допоможе нова зброя від партнерів. Резніков уточнив, що першим кроком буде стабілізація ситуації на місцях, щоб запобігти подальшим втратам проти російських військ.

Другий етап полягтиме у тому, щоб відкинути російські війська на їхні позиції до вторгнення 24 лютого.

І тільки на третьому етапі, за словами Резнікова, будуть обговорення з партнерами України про те, як звільняти території, включаючи Крим.

СNN нагадує, що офіційні особи України заявляють, що не застосовуватимуть передану зброю для нападу на Росію, водночас видання зазначає, що Україна не вважає Крим територією Росії.

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