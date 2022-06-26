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Перекрити кисень російській воєнній машині – Шарль Мішель на саміті G7

26/06/2022 16:32

Країни G7 поділяють “спільні цілі — перекрити кисень російській воєнній машині та потурбуватися про свої економіки”,

Про це заявив голова Європейської ради Шарль Мішель, виступаючи на саміті лідерів Великої сімки та високих представників Євросоюзу в неділю, 26 червня.

 “Війна Росії поставила світ на межу”, – сказав голова Європейської Ради, згадавши про харчову та енергетичну кризу, зростання цін та загрози безпеці.

Він запевнив, що G7 та ЄС мають “непохитну єдність” щодо підтримки України. Зокрема, ЄС і надалі надаватиме Україні фінансову, гуманітарну та політичну підтримку, і надаватиме ще більше — для відбудови України. Водночас він зазначив, що Україна потребує більше військової підтримки.

Виступ Мішеля на саміті розміщено у Твіттері політика.

Нагадаємо, від 26 червня у Німеччині, в замку Ельмау, що в Баварських Альпах, триває саміт Великої сімки. Лідери клубу семи найвпливовіших країн світу проводитимуть переговори до 28 червня.

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