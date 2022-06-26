Перекрити кисень російській воєнній машині – Шарль Мішель на саміті G7

Країни G7 поділяють “спільні цілі — перекрити кисень російській воєнній машині та потурбуватися про свої економіки”,
Про це заявив голова Європейської ради Шарль Мішель, виступаючи на саміті лідерів Великої сімки та високих представників Євросоюзу в неділю, 26 червня.
“Війна Росії поставила світ на межу”, – сказав голова Європейської Ради, згадавши про харчову та енергетичну кризу, зростання цін та загрози безпеці.
Він запевнив, що G7 та ЄС мають “непохитну єдність” щодо підтримки України. Зокрема, ЄС і надалі надаватиме Україні фінансову, гуманітарну та політичну підтримку, і надаватиме ще більше — для відбудови України. Водночас він зазначив, що Україна потребує більше військової підтримки.
Виступ Мішеля на саміті розміщено у Твіттері політика.
Нагадаємо, від 26 червня у Німеччині, в замку Ельмау, що в Баварських Альпах, триває саміт Великої сімки. Лідери клубу семи найвпливовіших країн світу проводитимуть переговори до 28 червня.
Читайте також:
Джонсон і Макрон домовилися активізувати військову допомогу Україні
Байден закликав G7 і НАТО зберігати єдність на тлі загрози з Росії
У Німеччині розпочинається саміт “великої сімки”
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!