Home / Війна / Байден закликав G7 і НАТО зберігати єдність на тлі загрози з Росії

Байден закликав G7 і НАТО зберігати єдність на тлі загрози з Росії

26/06/2022 14:20

Президент США Джо Байден наголосив на необхідності зберігати єдність партнерів у Групі семи та НАТО перед викликами, створеними війною РФ проти України.

Про це він сказав перед зустріччю з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, пише “Європейська правда” з посиланням на AFP.

“Нам потрібно триматися разом”, – заявив президент США, зауваживши, що Путін наважився на війну, зокрема, й тому, що сподівався на розкол в політиці країн Заходу та НАТО стосовно їхньої готовності підтримати Україну.

Байден зазначив, що Путін сподівається, що рано чи пізно між союзниками у НАТО і G7 почнеться розкол. “Але цього не сталося – і не станеться”, – наголосив президент США.

Він відзначив Німеччину як дуже близького союзника США та її вагому роль у Європі.

Нагадаємо, що сьогодні, у неділю, 26 червня, у німецькому замку Ельмау в Альпах триває саміт лідерів G7, у порядку денному, зокрема, й обговорення викликів для світу, спричинених агресією Росії проти України. На зустріч прибули лідери США, Канади, Німеччини, Франції, Британії, Італії та Японії, пише Spiegel. Присутні також президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і президент Євроради Шарль Мішель як представники від ЄС.

Читайте також:
Лідери G7 можуть запровадити ембарго на російське золото – друге джерело прибутку в бюджеті РФ після енергоносіїв

Унікальних переглядів: 0
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна
Фото - Українська правда

Одна з випущених по Києву ракет влучила в територію дитсадка

Унаслідок ракетного обстрілу Києва росіянами постраждав також дитячий садок у Шевченківському районі. Про це повідомили столичні телеграмканали та Українська правда. Зруйновано дитячий майданчик садка і кілька прилеглих гаражів. Недільного...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse