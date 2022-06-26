Байден закликав G7 і НАТО зберігати єдність на тлі загрози з Росії

Президент США Джо Байден наголосив на необхідності зберігати єдність партнерів у Групі семи та НАТО перед викликами, створеними війною РФ проти України.

Про це він сказав перед зустріччю з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, пише “Європейська правда” з посиланням на AFP.

“Нам потрібно триматися разом”, – заявив президент США, зауваживши, що Путін наважився на війну, зокрема, й тому, що сподівався на розкол в політиці країн Заходу та НАТО стосовно їхньої готовності підтримати Україну.

Байден зазначив, що Путін сподівається, що рано чи пізно між союзниками у НАТО і G7 почнеться розкол. “Але цього не сталося – і не станеться”, – наголосив президент США.

Він відзначив Німеччину як дуже близького союзника США та її вагому роль у Європі.

Нагадаємо, що сьогодні, у неділю, 26 червня, у німецькому замку Ельмау в Альпах триває саміт лідерів G7, у порядку денному, зокрема, й обговорення викликів для світу, спричинених агресією Росії проти України. На зустріч прибули лідери США, Канади, Німеччини, Франції, Британії, Італії та Японії, пише Spiegel. Присутні також президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і президент Євроради Шарль Мішель як представники від ЄС.

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