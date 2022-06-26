Лідери G7 можуть запровадити ембарго на російське золото – друге джерело прибутку в бюджеті РФ після енергоносіїв

Лідери держав “Великої сімки” (G7), саміт якої розпочався в Німеччині у неділю, 26 червня, попередньо узгодили запровадження ембарго на російське золото.

Про це з посиланням на обізнані джерела повідомляє Reuters.

За деякими даними, казначейство США оголосить про офіційне рішення американського уряду щодо ембарго на золото з РФ 28 червня.

Раніше джерела Reuters повідомляли, що ембарго на російське золото може бути також включене в наступний пакет санкцій Європейського Союзу.

48-й саміт лідерів держав G7 відбувається в замку Ельмау в Баварії. Він триватиме з 26 до 28 червня.

Окрім лідерів США, Великої Британії, Канади, Франції, Німеччини, Японії та Італії, у саміті візьмуть участь президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн та президент Євроради Шарль Мішель. На саміті також виступить президент України Володимир Зеленський.

Експорт золота – друге найбільше джерело прибутку в бюджеті Росії після енергоносіїв (нафти, газу тощо).

Раніше через санкції, запроваджені проти РФ після повномасштабного вторгнення в Україну, низка гравців на ринку вже припинила закуповувати російське золото через побоювання порушити санкційний режим у сфері оформлення банківських транзакцій.

Щороку на території Росії видобувають десяту частину від усього світового видобутку золота. Після незаконної анексії Криму 2014 року золотовалютні резерви РФ збільшилися втричі.

Після 24 лютого 2022 року світовий попит на золото стрімко зріс – на тлі глобальної інфляції й загального побоювання щодо знецінення валют.

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