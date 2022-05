ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 89 – 23.05.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

“День починається з полонених орків”. Фото з тг-каналу журналіста Андрія Цаплієнка:

ДПСУ: уночі ворог ударив ракетами з літака по Сумщині.

“Приліт” двох російських ракет стався у одного з населених пунктів Білопільської міської об’єднаної територіальної громади. Внаслідок удару пошкоджені приватні помешкання та територія одного з підприємств.

За три місяці війни в Україні кількість загиблих російських військових, ймовірно, є такою самою, як у Радянського Союзу за час його дев’ятирічної війни в Афганістані, – висновок британської розвідки.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 23 May 2022

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 23, 2022