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Під окупантами опинилися п’ять підприємств “Укроборонпрому”, він модифікує роботу

23/05/2022 18:55

Під російськими окупантами опинилися п’ять підприємств державного концерну “Укроборонпром”.

Про це в понеділок, 23 травня, повідомляє пресслужба УОП.

“ДК «Укроборонпром» відновлює втрачені відомості про працівників підприємств, які опинились або на тимчасово окупованих територіях, або зазнали ворожих руйнівних ракетних ударів. На сьогодні 5 підприємств Концерну захоплені окупантами, документація щодо персоналу або повністю знищена, або доступ до неї відсутній. Таким працівникам Концерн запропонує роботу на інших об’єктах державного ОПК, а також подбає про виплату матеріальної допомоги”, – сказано в повідомленні.

У пресслужбі концерту також розповіли, що за три місяці повномасштабної війни з Росією ті підприємства УОП, які виготовляють цивільну продукцію, також перейшли на військові рейки.

Український невійськовий бізнес виготовляє необхідні для оборонки комплектуючі, вузли та агрегати; постачає матеріали та освоює виробництво різних компонентів для озброєння, військової та спецтехніки.

Також “Укроборонпром” поглиблює кооперацію з країнами-партнерами “за всіма видами важкого озброєння, передусім бронетехніки, систем протиповітряної та протиракетної оборони, високоточного озброєння”.

Крім того, державні оборонні підприємства заручились підтримкою близько двох сотень приватних оборонних підприємств.

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Україна

Під окупантами опинилися п’ять підприємств “Укроборонпрому”, він модифікує роботу

Під російськими окупантами опинилися п’ять підприємств державного концерну “Укроборонпром”. Про це в понеділок, 23 травня, повідомляє пресслужба УОП. “ДК «Укроборонпром» відновлює втрачені відомості про працівників підприємств, які опинились або...

Війна з Росією

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