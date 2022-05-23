Під окупантами опинилися п’ять підприємств “Укроборонпрому”, він модифікує роботу

Головний офіс ДК Укроборонпром у Києві. Фото: Новинарня

Під російськими окупантами опинилися п’ять підприємств державного концерну “Укроборонпром”.

Про це в понеділок, 23 травня, повідомляє пресслужба УОП.

“ДК «Укроборонпром» відновлює втрачені відомості про працівників підприємств, які опинились або на тимчасово окупованих територіях, або зазнали ворожих руйнівних ракетних ударів. На сьогодні 5 підприємств Концерну захоплені окупантами, документація щодо персоналу або повністю знищена, або доступ до неї відсутній. Таким працівникам Концерн запропонує роботу на інших об’єктах державного ОПК, а також подбає про виплату матеріальної допомоги”, – сказано в повідомленні.

У пресслужбі концерту також розповіли, що за три місяці повномасштабної війни з Росією ті підприємства УОП, які виготовляють цивільну продукцію, також перейшли на військові рейки.

Український невійськовий бізнес виготовляє необхідні для оборонки комплектуючі, вузли та агрегати; постачає матеріали та освоює виробництво різних компонентів для озброєння, військової та спецтехніки.

Також “Укроборонпром” поглиблює кооперацію з країнами-партнерами “за всіма видами важкого озброєння, передусім бронетехніки, систем протиповітряної та протиракетної оборони, високоточного озброєння”.

Крім того, державні оборонні підприємства заручились підтримкою близько двох сотень приватних оборонних підприємств.

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