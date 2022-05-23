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Данія надасть Україні протикорабельні ракети Harpoon та пускові установки до них, – Пентагон

23/05/2022 20:15

Данія посилить Збройні сили України протикорабельними ракетами Harpoon та наземними пусковими установками для їх запуску.

Про це під час брифінгу у Вашингтоні в понеділок, 23 травня, повідомив міністр оборони США Ллойд Остін.

“Данія надасть пускову установку та ракети Harpoon для захисту узбережжя України”, – сказав глава Пентагону, якого цитує Defense Express.

Деталі постачання, строки та кількість комплексів поки не оголошено.

“Відповідь на питання, чому саме Данія, очевидна. Бо саме ця країна мала на озброєнні єдиний у своєму роді комплекс Harpoon Coastal Defense System, який також відомий за абревіатурою HCDS. Він знаходився на озброєнні країни з 1990-х по 2003 рік. Достовірних відомостей, де саме перебуває ця система, в якому вона технічному стані – було під величезним питанням. Прийманні у публічній площі жодних новин про його стан не було”, – пише видання.

Harpoon Coastal Defense System, 2002

Ідеться про поставки в рамках 40-мільярдного пакету допомоги від США.

Вважається, що протикорабельні ракети “Гарпун” допоможуть деблокувати українські морські порти у південно-західній акваторії Чорного моря, вражаючи та відганяючи російські кораблі.

Водночас треба враховувати, що дальність польоту ракет Harpoon значно менша за можливості українського “Нептуна”.

Поки не відомо, яку саме версію ракети буде передавати Данія.

За даними Military Balance, данські збройні сили мають у своєму розпорядженні RGM-84L Harpoon Block 2, який має дальність пуску 124 км та може працювати в умовах узбережжя.

Довідка

AGM/RGM/UGM-84 “Гарпун” (Harpoon) — американська протикорабельна ракета, одна з найпоширеніших у світі. Експлуатується з 1977 року. Розроблена та випускалася компанією McDonnell Douglas, в даний час її випуском займається Boeing Defense, Space & Security.

“Гарпун” має активну радіолокаційну систему самонаведення та наднизьку траєкторію польоту. Для запуску ракети можуть використовуватися такі платформи:

  • літаки (AGM-84, варіант без твердопаливного прискорювача)
  • надводні кораблі (RGM-84, варіант з твердопаливним прискорювачем, який від’єднується в польоті після вироблення пального)
  • підводні човни (UGM-84, варіант з твердопаливним прискорювачем та упаковкою в спеціальний контейнер, що дозволяє підводний пуск через торпедний апарат);
  • берегові пускові установки (варіанти ракети з твердопаливним прискорювачем).

Операційна дальність: 140-315 км (в залежності від варіанту і модифікації)
Висота польоту: над гребенями хвиль, максимальна – 915 м

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