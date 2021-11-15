Україна почала переговори з Америкою про закупівлю протикорабельних ракет Harpoon, – ЗМІ

Протикорабельні ракети Harpoon, фото з відкритих джерел

Влада України почала перемовини із Сполученими Штатами Америки про можливу поставку протикорабельних ракет Harpoon.

Про це в понеділок, 15 листопада, пише видання “Дзеркало тижня” з посиланням на власні джерела.

Видання не уточнює суб’єктів перемовин, також – не уточнює, яку саме версію “Гарпунів” хоче придбати Україна.

Гарпун – протикорабельна ракета, розроблена і виготовлена McDonnell Douglas (нині Boeing Defense, Space & Security). Ракета Standoff Land Attack Missile є варіантом наземного нападу.

Ракета може бути запущена з:

Літака з нерухомим крилом (AGM-84, ракета без твердопаливного ракетного прискорювача);

Корабля (RGM-84, ракета оснащена твердопаливним ракетним прискорювачем, який відчепляється, щоб дозволити основному турбореактивному двигуну ракети підтримувати політ);

Підводного човна (UGM-84, ракета оснащена твердопаливним ракетним прискорювачем для забезпечення підводного запуску через торпедний апарат);

Батареї берегової оборони.

Треба нагадати, що 21 жовтня The Times із посиланням на неназваного українського дипломата написала, що Лондон та Київ ведуть перемовини про поставки ракет Brimstone від компанії MBDA UK для Повітряних Сил та Військово-Морських Сил України, ледь чи не “на завтра”.

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