СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
3228441 +10802
Летальні випадки:
77147 +442
Одужали:
2642459 +11219
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 15246974 (+21443). Оновлено: 08:35 15.11.2021
Home / Військо / Україна почала переговори з Америкою про закупівлю протикорабельних ракет Harpoon, – ЗМІ

Україна почала переговори з Америкою про закупівлю протикорабельних ракет Harpoon, – ЗМІ

15/11/2021 20:46

Влада України почала перемовини із Сполученими Штатами Америки про можливу поставку протикорабельних ракет Harpoon.

Про це в понеділок, 15 листопада, пише видання “Дзеркало тижня” з посиланням на власні джерела.

Видання не уточнює суб’єктів перемовин, також – не уточнює, яку саме версію “Гарпунів” хоче придбати Україна.

Гарпун – протикорабельна ракета, розроблена і виготовлена McDonnell Douglas (нині Boeing Defense, Space & Security). Ракета Standoff Land Attack Missile є варіантом наземного нападу.

Ракета може бути запущена з:

  • Літака з нерухомим крилом (AGM-84, ракета без твердопаливного ракетного прискорювача);
  • Корабля (RGM-84, ракета оснащена твердопаливним ракетним прискорювачем, який відчепляється, щоб дозволити основному турбореактивному двигуну ракети підтримувати політ);
  • Підводного човна (UGM-84, ракета оснащена твердопаливним ракетним прискорювачем для забезпечення підводного запуску через торпедний апарат);
  • Батареї берегової оборони.

Треба нагадати, що 21 жовтня The Times із посиланням на неназваного українського дипломата написала, що Лондон та Київ ведуть перемовини про поставки ракет Brimstone від компанії MBDA UK для Повітряних Сил та Військово-Морських Сил України, ледь чи не “на завтра”.

Читайте також:
Міноборони підтвердило, що ЗСУ можуть отримати британські ракети Brimstone Sea Spear

Унікальних переглядів: 38
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Зеленський пообіцяв 1000 грн усім вакцинованим від COVID-19 двома дозами

Президент Володимир Зеленський заявив, що всі вакциновані від коронавірусу двома дозами зможуть отримати 1000 грн для відвідування культурного заходу чи подорожей Україною. У своєму відеозвернені, опублікованому в соцмережах у...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse