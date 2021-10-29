Міноборони підтвердило, що ЗСУ можуть отримати британські ракети Brimstone Sea Spear

Нова ракета Brimstone Sea Spear, яку розробляє британська компанія MBDA UK, може бути поставлена в Україну для забезпечення потреб Збройних сил України.
Про це повідомили в Департаменті військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони України, передає “Укрінформ” у п’ятницю, 29 жовтня.
“Британською компанією MBDA UK розробляється нова ракета Brimstone Sea Spear, яка у майбутньому, у тому числі, може бути поставлена в Україну для забезпечення потреб Збройних сил України”, – йдеться у відповіді.
Нагадаємо, що раніше, британське видання The Times із посиланням на українського дипломата повідомило, що Велика Британія веде переговори з Україною про продаж їй зброї на тлі побоювань щодо можливого використання Російською Федерацією поточної газової кризи в Європі для подальшого захоплення українських територій.
Зокрема, йшлося про продаж Британією Україні ракет класу «земля-земля», розроблених MBDA UK, які можуть вражати багато цілей одночасно і будуть розміщені на суднах, що перебувають на озброєнні ВМС України.
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