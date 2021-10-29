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Пентагон закликає союзників і партнерів зняти обмеження на постачання зброї Україні

29/10/2021 09:51

Пентагон надає Україні допомогу летальною зброєю оборонного характеру для захисту від російської агресії, відтак США закликають союзників і партнерів зняти обмеження для її збройної підтримки.

Про це заявила помічниця міністра оборони США у справах Росії, України та Євразії Лора Купер.

Вона нагадала, що Сполучені Штати передали Україні, а також Грузії новітні протитанкові системи Javelin, що стало яскравим прикладом того, як США забезпечують летальну допомогу.

“Найперша річ, яку я хотіла б згадати – це те, що всі союзники мають зняти свої обмеження на постачання летальних оборонних озброєнь. Але багато союзників досі зберігають обмеження – деякі з них стосуються програм оборонної допомоги, проте є і ті, що стосуються продажів летальних озброєнь”, – сказала Купер.

Водночас вона підкреслила, що Україна продовжує перебувати у фокусі уваги США.

“Ми продовжимо забезпечувати допомогу у сфері оборони для України, якої вона потребує для свого захисту”, – зазначила вона.

Купер також нагадала про важливість реформ в оборонній та інших сферах в Україні і акцентувала, що США підтримують їх проведення.

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