Байден підписав закон про рекордну допомогу Україні: на що підуть $40 млрд

Президент США Джо Байден підписав закон, який передбачає надання 40 мільярдів доларів на допомогу Україні.
Про це йдеться в повідомленні на сайті Білого дому.
“У суботу, 21 травня 2022 року, президент підписав закон H.R. 7691, “Закон про додаткові асигнування для України на 2022 рік”, який передбачає додаткові надзвичайні асигнування на 2022-й фінансовий рік федеральним агентствам для реагування на ситуацію в Україні та надання допомоги Україні. (…)”, – сказано в повідомленні.
Джо Байден у цей час перебуває з візитом у Південній Кореї.
Це проривна сума в американській допомозі Україні, яка відбиває широкомасштабну агресію РФ.
Досі, за час роботи адміністрації Байдена, від початку 2021 року, США надали Україні допомогу на суму близько 4,6 мільярда доларів.
Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки пояснює, на які саме потреби підуть ці гроші:
Законопроєкт про виділення майже 40 мільярдів доларів Палата представників Конгресу США ухвалила 10 травня. Президент США Джо Байден просив у Конгресу 33 мільярди доларів для України, але конгресмени навіть збільшили запропоновану суму.
Водночас Сенат Конгресу США не домовився про ухвалення законопроєкту в прискореному режимі. Процедура була заблокована республіканцем Рендом Полом, який вимагав додати до законопроєкту пункт про аудит витрат федеральним інспектором.
Президент Байден раніше закликав Конгрес діяти швидко, щоб він міг підписати законопроєкт до того, як чинна оборонна допомога для України закінчиться.
Сенат затвердив закон 19 травня.
Тим часом президент США анонсував нову партію озброєння для української армії, ще на 100 млн.
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