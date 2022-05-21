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Байден підписав закон про рекордну допомогу Україні: на що підуть $40 млрд

21/05/2022 14:58

Президент США Джо Байден підписав закон, який передбачає надання 40 мільярдів доларів на допомогу Україні.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Білого дому.

“У суботу, 21 травня 2022 року, президент підписав закон H.R. 7691, “Закон про додаткові асигнування для України на 2022 рік”, який передбачає додаткові надзвичайні асигнування на 2022-й фінансовий рік федеральним агентствам для реагування на ситуацію в Україні та надання допомоги Україні. (…)”, – сказано в повідомленні.

Джо Байден у цей час перебуває з візитом у Південній Кореї.

Це проривна сума в американській допомозі Україні, яка відбиває широкомасштабну агресію РФ.

Досі, за час роботи адміністрації Байдена, від початку 2021 року, США надали Україні допомогу на суму близько 4,6 мільярда доларів.

На що саме підуть $40 млрд, виділені Україні США

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки пояснює, на які саме потреби підуть ці гроші:

  • $6 млрд — на зброю, розвідувальну підтримку, підготовку та іншу безпекову допомогу Збройним силам України;
  • $8,7 млрд — на поповнення запасів зброї, яка вже була передана Україні;
  • $3,9 млрд — на фінансування операцій Європейського командування, зокрема розвідувальну підтримку;
  • $11 млрд — на зброю, військове та захисне обладнання і спорядження, яке Байден зможе надсилати Україні прискореними темпами — без додаткового погодження з Конгресом (за ленд-лізом);
  • $13,8 млрд — схвалено для Держдепартаменту, основна частина цих коштів піде до Фонду економічної підтримки, щоб допомогти українському уряду продовжувати свою роботу;
  • $4,4 млрд — на постачання продовольства Україні та іншим країнам.

Напередодні

Законопроєкт про виділення майже 40 мільярдів доларів Палата представників Конгресу США ухвалила 10 травня.  Президент США Джо Байден просив у Конгресу 33 мільярди доларів для України, але конгресмени навіть збільшили запропоновану суму.
Водночас Сенат Конгресу США не домовився про ухвалення законопроєкту в прискореному режимі. Процедура була заблокована республіканцем Рендом Полом, який вимагав додати до законопроєкту пункт про аудит витрат федеральним інспектором.
Президент Байден раніше закликав Конгрес діяти швидко, щоб він міг підписати законопроєкт до того, як чинна оборонна допомога для України закінчиться.
Сенат затвердив закон 19 травня.

Тим часом президент США анонсував нову партію озброєння для української армії, ще на 100 млн.

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