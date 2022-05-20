Home / Світ / Америка / США передадуть Україні системи ППО Patriot, – ЗМІ

США передадуть Україні системи ППО Patriot, – ЗМІ

20/05/2022 20:50

США передадуть Україні зенітні ракетні комплекси Patriot. Вони мають увійти до нового пакету допомоги в розмірі 40 млрд доларів.

Про це в п’ятницю, 20 травня, пише американське видання The Washington Post.

Новий пакет допомоги передбачає військову допомогу Україні в розмірі 20 млрд доларів. На ці кошти, як пише видання, планується профінансувати передачу українській армії систем озброєння, таких як Patriot і далекобійна артилерія.

До пакету, за даними Washington Post, також включено понад 8 млрд доларів загальної економічної підтримки України, майже 5 млрд доларів глобальної продовольчої допомоги і понад 1 млрд доларів на підтримку біженців.

Нагадаємо, виділення ще 40 млрд доларів на підтримку України Сенат США підтримав 19 травня.

Читайте також:
Єрмак закликав США розмістити ракетні комплекси Patriot на території України

Унікальних переглядів: 1 000
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Прокуратура ідентифікувала командира роти, який наказував вбивати цивільних на Київщині

Прокуратура ідентифікувала командира роти 64-ї окремої мотострілецької бригади РФ, який наказував вбивати цивільних на Київщині. Про це у п’ятницю, 20 травня, повідомила генпрокурор України Ірина Венедіктова.  “Це 30-річний старший...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse