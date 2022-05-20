США передадуть Україні системи ППО Patriot, – ЗМІ

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США передадуть Україні зенітні ракетні комплекси Patriot. Вони мають увійти до нового пакету допомоги в розмірі 40 млрд доларів.

Про це в п’ятницю, 20 травня, пише американське видання The Washington Post.

Новий пакет допомоги передбачає військову допомогу Україні в розмірі 20 млрд доларів. На ці кошти, як пише видання, планується профінансувати передачу українській армії систем озброєння, таких як Patriot і далекобійна артилерія.

До пакету, за даними Washington Post, також включено понад 8 млрд доларів загальної економічної підтримки України, майже 5 млрд доларів глобальної продовольчої допомоги і понад 1 млрд доларів на підтримку біженців.

Нагадаємо, виділення ще 40 млрд доларів на підтримку України Сенат США підтримав 19 травня.

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