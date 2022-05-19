Сенат США схвалив законопроєкт про виділення майже $40 млрд для України

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Більшість членів Сенату США підтримали виділення допомоги Україні на суму майже 40 мільярдів доларів.

Про це у четвер, 19 травня, повідомив глава офісу президента України Андрій Єрмак.

“Історичне голосування. Сенат США схвалив законопроект про виділення майже $40 млрд надзвичайної військової та гуманітарної допомоги для України. Пакет був схвалений більшістю голосів і тепер він буде відправлений до Білого дому на підпис Президенту США”, – написав він.

Пакет допомоги схвалили 86 голосами за, 11 сенаторів були проти.

Проєкт про виділення Україні цього пакету допомоги раніше своїми діями затримав сенатор Ренд Пол, республіканець від Кентукі, пише “Європейська правда”.

Речник Пентагону Джон Кірбі раніше цього місяця сказав, що фінансування для швидкого надання зброї Україні, яке використовував Байден останнім часом, вичерпається до третього тижня травня, якщо не виділити нові кошти.

Пакет передбачає майже 20 млрд доларів на Пентагон – на три мільярди більше, ніж спочатку попросив Білий дім, у тому числі 6 млрд прямої безпекової допомоги та 9 млрд на поповнення складів зброї, яка надсилається Пентагоном Україні.

Окрім того, у пакеті 4 млрд доларів для України та інших країн, на яких впливає війна, для допомоги з закупівлею зброї, 8,8 млрд прямої економічної підтримки для України, а також кошти на відновлення роботи посольства, документування воєнних злочинів та заходи запобігання витоку ядерного палива.

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