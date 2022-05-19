Байден сьогодні підпише указ про новий пакет військової допомоги Україні на $100 млн, – Reuters

Фото: Reuters

У новий пакет увійдуть радари і снаряди до артилерійських систем.

За даними джерел агентства, Байден підпише указ про виділення додаткових 100 млн доларів військової допомоги Україні протягом декількох годин.

Про це в четвер, 19 травня, пише агентство Reuters.

Президент США Джо Байден сьогодні підпише указ про виділення Україні нової військової допомоги на 100 млн доларів.

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