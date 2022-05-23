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“Наступного разу повідомлю про застосування в бою!” Підсумки другої зустрічі “Рамштайн” для України

23/05/2022 21:50

Міністр оборони України Олексій Резніков відзначив позивні результати другої зустрічі глав оборонних відомств країн формату “Рамштайн”, що відбулася онлайн.

Про це глава МОУ написав у твіттері ввечері в понеділок, 23 травня.

“Я вдячний міністру оборони США Ллойду Остіну III за його лідерство у форматі Ramstein, до якого приєдналося більше країн. На нашій наступній зустрічі я очікую повідомити про результати використання систем, які сьогодні обговорювали партнери, що мають змінити гру на полі бою!” – зазначив Резніков, маючи на увазі нові поставки озброєнь України.

Як відомо, перед початком зустрічі глава Пентагону Ллойд Остін відзначив прогрес, досягнутий після попередньої зустрічі, зокрема передачу Австралією, Канадою та Великою Британією військової техніки Україні.
Австралія і Канада поставили нашій країні гаубиці M777, Британія – ракети Brimstone і “систему оборони ближньої дії”, а багато країн доклали зусиль для проведення навчальних місій.

Уже після перемовин Остін та очільник Об’єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі після зустрічі у форматі Ramstein повідомили на пресконференції, що Україна отримає данські протикорабельні ракети Harpoon та наземну пускову установку для них.

Також стало відомо, що Чехія передасть Україні бойові гелікоптери. Польща, Італія, Норвегія та Греція анонсували передачу Києву артилерійських систем та боєприпасів до них.

Загалом 20 країн повідомили про нові поставки озброєнь Україні для відбиття повномасштабної російської агресії.

Крім інших, до коаліції “Ramstein” приєдналися Австрія, Боснія і Герцеговина, Колумбія, Ірландія та Косово. 

Загалом у другій зустрічі контактної групи взяли участь 47 країн.

Остін розповів, що особисто проведе третє засідання групи в Брюсселі 15 червня.

Передісторія

Як інформувала “Новинарня“, перша зустріч міністрів оборони проукраїнської коаліції, що зібрала представників понад 40 країн, відбулася на американській базі в Рамштайні (Німеччина) 26 квітня. Тоді було домовлено, що контактна група з оборони України зустрічатиметься щомісяця онлайн.

Друга зустріч по відеозв’язку відбулася 23 травня.

Напередодні президент Володимир Зеленський заявляв, що міністри оборони із коаліції “Рамштайн” на зустрічі в понеділок мали б ухвалити рішення про передачу Україні американських реактивних систем залпового вогню (MLRS/РСЗВ).

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