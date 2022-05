“Наступного разу повідомлю про застосування в бою!” Підсумки другої зустрічі “Рамштайн” для України

Міністр оборони України Олексій Резніков відзначив позивні результати другої зустрічі глав оборонних відомств країн формату “Рамштайн”, що відбулася онлайн.

Про це глава МОУ написав у твіттері ввечері в понеділок, 23 травня.

“Я вдячний міністру оборони США Ллойду Остіну III за його лідерство у форматі Ramstein, до якого приєдналося більше країн. На нашій наступній зустрічі я очікую повідомити про результати використання систем, які сьогодні обговорювали партнери, що мають змінити гру на полі бою!” – зазначив Резніков, маючи на увазі нові поставки озброєнь України.

I am grateful to @SecDef Lloyd Austin III for his leadership in the #Ramstein format, which more countries have joined. At our next meeting, I expect to report on the results of the use of the systems that partners discussed today,which should be game changers on the battlefield! pic.twitter.com/kWL1089V1j

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) May 23, 2022