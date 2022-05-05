Залужний переговорив зі США: про контрнаступ на Харківщині та потребу в РСЗВ HIMARS

Реактивна система залпового вогню HIMARS. Фото: U.S. Department of Defense

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів чергову розмову з головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі, заявивши про контрнаступ на Харківщині та наголосивши на потребі України в РСЗВ HIMARS.

Про це генерал Залужний повідомив за підсумками переговорів удень 5 травня.

“Традиційно поінформував свого американського колегу про оперативну обстановку. Зокрема, про переміщення основних зусиль противника на Луганський напрямок, де в районі Попасної, Кремінної і Торського тривають запеклі бої, а також про перехід сил оборони України до контрнаступальних дій на Харківському та Ізюмському напрямках”, – ідеться в дописі на тг-каналі Залужного.

“Акцентував на поновленні застосування російським агресором крилатих ракет. Головною метою цих дій є руйнування логістичних шляхів постачання військово-технічної допомоги Україні. Так, протягом доби 3 травня противник застосував 14 крилатих ракет, які були випущені зі стратегічних бомбардувальників Ту-160 з Каспійського моря. Станом на північ минулої доби було зафіксовано вісім запусків крилатих ракет по нашій території. Тому питання надання Україні ракетних систем залпового вогню M142 HIMARS та М270 MLRS є дуже актуальним”, – заявив головком.

Він висловив глибоку вдячність західним партнерам за надану Україні допомогу.

“Ми успішно долаємо всі труднощі, повʼязані з опануванням нових видів озброєння і техніки завдяки співпраці та підтримці на всіх рівнях. Сьогодні наші військові не тільки інтенсивно навчаються використовувати та обслуговувати натівські зразки озброєння, а й діляться своїм бойовим досвідом з партнерами”, – додав Залужний.

Довідково

HIMARS M142 – високомобільна реактивна система залпового вогню, змонтована на колісному шасі. Призначена для ураження районів зосередження артилерійських систем, засобів ППО і вогневої підтримки, вантажного транспорту, бойових машин і бронетранспортерів, а також для надання вогневої підтримки своїм підрозділам і засобам підтримки. Стріляє керованими і некерованими ракетами. Несе шість ракет для залпового вогню або одну ракету MGM-140 ATACMS на п’ятитонній вантажівці. Максимальна дальність — 300 км.

M270 MLRS – реактивна система залпового вогню на гусеничній базі БМП “Бредлі”, призначена для виконання в будь-який час доби та за різних погодних умов бойових завдань з ураження і знищення із закритих вогневих позицій на відстанях понад 30 км районів зосередження військ і бойової техніки, позицій ствольної та реактивної артилерії противника, районів розгортання його сил і засобів протиповітряної оборони, вантажних автомобілів, легкоброньованих бронетранспортерів, а також командних пунктів, вузлів зв’язку та інших площинних цілей.

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