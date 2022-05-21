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Друга зустріч глав МО країн “Рамштайну” мала б ухвалити рішення про РСЗВ для України, – Зеленський

21/05/2022 17:04

Міністри оборони із коаліції “Рамштайн”, яка об’єднала понад 40 країн, на зустрічі в понеділок повинні ухвалити рішення про передачу Україні американських реактивних систем залпового вогню.

Про таке очікування заявив президент України Володимир Зеленський під час спільного брифінгу з прем‘єр-міністром Португалії Антоніу Кошту в Києві в суботу, 21 травня, повідомляє “Укрінформ”.

Зеленський вважає позитивним сам факт проведення онлайн-зустрічі, але висловив думку, що справжнім позитивом стане саме ухвалення постачання американського комплексу РСЗВ.

“Ми очікуємо позитиву щодо постачання MLRS (РСЗВ – “Н”)… Ми звертаємося до всіх країн щодо постачання MLRS-систем, завдяки яким Україна зможе забрати ініціативу та звільняти свою територію”, – зазначив президент.

Очевидно, йдеться про американські системи M270 або M142 HIMARS, які, в залежності від типу ракет, можуть вести прицільний обстріл на дальності до 300 км.

Володимир Зеленський звернувся до представників країн, які бояться надавати Україні таке важке озброєння начебто через можливість використання його для наступу на РФ, та нагадав, що ЗСУ ведуть війну на своїй території.

“Якщо хтось із країн Європи звик, що Донбас – це окупована територія Росії, то я хочу сказати, що це не дуже добра звичка. Це наша територія”, – наголосив президент.

Зеленський вказав на те, що Російська Федерація шантажує інші держави, намагаючись зірвати передачу Україні MLRS-систем.

Як інформувала “Новинарня“, перша зустріч міністрів оборони проукраїнської коаліції, що зібрала представників понад 40 країн, відбулася на американській базі в Рамштайні (Німеччина) 26 квітня. Тоді було домовлено, що контактна група з оборони України зустрічатиметься щомісяця онлайн.
Друга зустріч по відеозв’язку має відбутися 23 травня.

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Україна

Друга зустріч глав МО країн “Рамштайну” мала б ухвалити рішення про РСЗВ для України, – Зеленський

Міністри оборони із коаліції “Рамштайн”, яка об’єднала понад 40 країн, на зустрічі в понеділок повинні ухвалити рішення про передачу Україні американських реактивних систем залпового вогню. Про таке очікування заявив...

Війна з Росією

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