ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 81 – 15.05.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

Після восьмої

Наступ Росії на Донбасі втратив темп і не зможе відновитися щонайменше протягом місяця, а системні проблеми продовжують наростати, йдеться у публічному зведенні британської військової розвідки від 15 травня.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 15 May 2022 Find out more about the UK government’s response: https://t.co/VBPIqyrgA5 🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/n6dBVZHAos — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 15, 2022

Міноборони Британії констатує, що за останній місяць, “незважаючи на незначні досягнення на початку”, Росія не змогла захопити значної території України, а натомість “зберігає стабільно високий рівень виснаження”.

“Станом на зараз Росія, ймовірно, втратила третину сухопутних бойових сил, які вона зібрала в лютому [для нападу на Україну]”, – ідеться в аналітичному дописі.

Також військове відомство очікує, що затримки “майже напевно посилюватимуться” через втрату військом РФ понтонного обладнання та безпілотників.

“Протягом усього конфлікту їм не вистачало російського понтонного обладнання, що сповільнювало та обмежувало наступальний маневр. Російські БПЛА, які мають життєво важливе значення для тактичної обізнаності та керування артилерією, виявилися вразливими для української ППО”, – констатують британці.

Крім того, дії російських збройних сил дедалі більше обмежені “постійним низьким бойовим духом” та зниженням боєздатності підрозділів, яке неможливо швидко замінити.

“За нинішніх умов РФ навряд чи буде здатна різко збільшити темпи просування по Україні протягом наступних 30 днів”, – робить висновок військова розвідка Сполученого Королівства.

Після восьмої

Російські війська завдали ракетного удару по об’єкту військової інфраструктури на Львівщині, повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

“15 травня, близько 04:30, був ракетний удар по одному з об’єктів військової інфраструктури. Станом на цю годину інформації про загиблих та травмованих немає. Наявність та характер руйнувань уточнюється”.

6:40

Зі зведення Генштабу ЗСУ станом на 6:00:

На Слов’янському напрямку ворог здійснював обстріли підрозділів Сил оборони України. Намагався прорвати оборону наших військ, успіху не мав. Проводить доукомплектування та поповнення втрат, продовжує перегрупування військ для поновлення наступу у напрямку на Барвінкове та Слов’янськ.

Противник намагається розвинути успіх на Бахмутському напрямку. Незважаючи на втрати, продовжує вести наступ на Лиманському, Сєверодонецькому, Авдіївському та Курахівському напрямках. Відзначається перегрупування військ противника на Лиманському та Бахмутському напрямках.

У місті Маріуполь триває блокування наших підрозділів в районі заводу “Азовсталь”. Загарбники не припиняють завдавати авіаційних ударів та здійснювати артилерійські обстріли.

6:40

За інформацією від ГШ ЗСУ, у зв’язку зі значними втратами 810-ї окремої бригади морської піхоти Чорноморського флоту РФ в ході бойових дій на території Україні прийнято рішення про доукомплектування бригади особовим складом з інших підрозділів, що входять до складу ЧФ РФ, зокрема членами екіпажів кораблів.

6:40

За попередню добу підрозділи протиповітряної оборони Сухопутних військ та Повітряних сил збили вісім повітряних цілей: сім БпЛА типу “Орлан-10 та один літак.

Авіація повітряних сил продовжувала завдавати противнику вогневих ударів із повітря та підтримувати бойові дії підрозділів наших військ. Зокрема, було знищено взводний опорний пункт, командно-спостережний пункт роти, 10 броньованих машин та особовий склад противника.

02:05

Президент Володимир Зеленський подякував гурту Kalush Orchestra за перемогу на пісенному конкурсі “Євробачення-2022” та висловив упевненість, що українці виграють і у війні.

“Наша мужність вражає світ, наша музика підкорює Європу! Наступного року Україна прийматиме «Євробачення»! Втретє у своїй історії. І вірю – не востаннє”, – ідеться в дописі Зеленського в соцмережах.

“Ми зробимо все, щоб одного дня учасників і гостей «Євробачення» приймав український Маріуполь. Вільний, мирний, відбудований!” – заявив також президент.

“Впевнений, не за горами наш переможний акорд у битві з ворогом”, – наголосив Зеленський.

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Читайте про ДЕНЬ 62 ОБОРОНИ, 26.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 63 ОБОРОНИ, 27.04.2022, тут

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Читайте про ДЕНЬ 77 ОБОРОНИ, 11.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 78 ОБОРОНИ, 12.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 79 ОБОРОНИ, 13.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 80 ОБОРОНИ, 14.05.2022, тут

Що передувало

▪️ Після того, як президент РФ Путін заявив про початок “спеціальної військової операції на Донбасі”, Росія вранці 24 лютого здійснила масований ракетний удар по аеродромах, інших військових об’єктах по всій Україні та перейшла в наступ на суходолі з півночі (території Білорусі і РФ), півдня (з Криму) та зі сходу. Однак Збройні сили України зберегли дієву авіацію, ППО, систему управління й почали завдавати противнику величезних втрат у живій силі й техніці.

▪️ Надалі росіяни вдалися до ударів РСЗВ, авіанальотів, застосування ракет і безпілотників, “пробуджених” диверсійних груп. Вони воюють на лише з українськими військовими, а й із цивільними – руйнують житлові будинки, б’ють по лікарнях і дитсадках, нафтобазах, убивають дітей, займаються мародерством.

▪️ Після тривалих бойових дій армія Росії здобула контроль над єдиним обласним центром – Херсоном, однак і там продовжуються мітинги за Україну. Героїзм Збройних сил і тероборони, єдність народу, твердість керівництва армії й країни зламали плани Москви щодо бліцкригу. Київ чинить опір і не пристає на вимоги капітуляції.

▪️ Це спричинило злам у світобаченні західних держав і суспільств – вони однозначно стали на бік України, надали нові озброєння, а проти РФ запровадили справді потужні санкції. Однак НАТО відмовилося військовими засобами “закрити небо” над Україною, звідки тривають ракетні обстріли та авіаудари.

▪️ 2 березня ГА ООН голосами 141 країни ухвалила першу резолюцію, якою різко засудила дії Кремля та закликала РФ негайно вивести війська з України. 24 березня Генасамблея підтримала другу подібну резолюцію (140 країн “за”).

▪️ Путін збирав сили для штурму української столиці. Але темп наступу спершу сповільнився, надалі – зупинився. Після важких боїв у передмістях українська армія відкинула росіян від Києва. 30 березня-1 квітня ЗСУ відновили контроль над десятками населених пунктів у Київській і Чернігівській областях, окупанти відійшли зокрема і від ЧАЕС. Світу відкрилася жахлива картина звірств окупантів у Бучі та інших населених пунктах під Києвом – сотні розстріляних та закатованих цивільних мешканців.

▪️ Надалі російські війська перегруповувалися і продовжують наступ на Сході України, намагаючись зокрема здобути повний контроль над Маріуполем та заводом “Азовсталь”, де зосередився український гарнізон.