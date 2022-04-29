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Російські нехлюї “демілітаризували” свій комплекс РЛС “Зоопарк-1М” ще на Воронежчині. ФОТО

29/04/2022 13:21

Росіяни через власне нехлюйство “демілітаризували” коштовну радіолокаційну станцію комплексу контрбатарейної боротьби “Зоопарк-1М”.

Як передає “Новинарня“, 29 квітня в мережі поширюють фото, що показують, як комплекс РЛС не вписався за габаритом висоти у проїзд під шляхопроводом та зазнав значних пошкоджень.

Як вказує розслідувач OSINTtechnical, ДТП сталася у Воронезькій області РФ.

Нагадаємо, в березні радіолокаційну станцію розвідки позицій ракет та артилерії 1Л261, що входить до складу контрбатарейного розвідувального комплексу “Зоопарк-1М”, Збройні сили України затрофеїли під час бойових дій.

Довідка

1Л260 “Зоопарк-1М” – модернізований варіант комплексу “Зоопарк-1”, який був прийнятий на озброєння ЗС Росії у 2013 році.
Цей комплекс призначений для розвідки по пострілу (пуску) вогневих позицій стріляючих мінометів, артилерії, реактивних систем залпового вогню, стартових позицій тактичних ракет і забезпечує стрільбу (пуски) своїх аналогічних виробів.
Комплекс виконує розрахунок траєкторій ракет і снарядів, здатний коректувати вогонь своїх артилерійських засобів, стежити за повітряним простором і здійснювати контроль за БПЛА.
Максимальна дальність виявлення артилерійських засобів ураження (з ймовірністю 0,8 за першим пострілом чи пуском): міномети – 23 км, польова артилерія – 27 км, РСЗВ – до 45 км, тактичні ракети – до 65 км.

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