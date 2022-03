ЗСУ затрофеїли контрбатарейну РЛС “Зоопарк-1М”

Українські військові в ході відбиття російського наступу захопили радіолокаційну станцію розвідки позицій ракет та артилерії 1Л261.

Така РЛС входить до складу контрбатарейного розвідувального комплексу “Зоопарк-1М”.

Про це повідомив “Мілітарний” із посиланням на фото, які оприлюднив у твітері OSINT-дослідник Kriegsforscher 26 березня.

UAF captured Russian 9C18M1 (not sure whether I identified it correctly, need help). pic.twitter.com/DgWuDPy65g

— Kriegsforscher (@OSINTua) March 26, 2022