ЗСУ затрофеїли контрбатарейну РЛС “Зоопарк-1М”

Українські військові в ході відбиття російського наступу захопили радіолокаційну станцію розвідки позицій ракет та артилерії 1Л261.

Така РЛС входить до складу контрбатарейного розвідувального комплексу “Зоопарк-1М”.

Про це повідомив “Мілітарний” із посиланням на фото, які оприлюднив у твітері OSINT-дослідник Kriegsforscher 26 березня.

UAF captured Russian 9C18M1 (not sure whether I identified it correctly, need help). pic.twitter.com/DgWuDPy65g — Kriegsforscher (@OSINTua) March 26, 2022

Місце захоплення РЛС наразі не відоме.

Комплекс був розроблений НВО “Стрела” (м. Тула). Контракт на поставки з міноборони РФ був підписаний у 2011 році, поставки почалися у 2013-му. Росія використовувала комплекс під час вторгнень росіян на Донбас та в Сирію.

Захоплена РЛС із комплексу здатна виконувати задачі автономно. Вона може виявляти позиції артилерії на відстані до 15 км, мінометів – 20 км, РСЗВ – 30 км, ОТРК – 40 км.

Українське підприємство “Іскра” створило більш просунуті контрбатарейні РЛС – “Зоопарк-2” та “Зоопарк-3”.

Читайте також:

У Лук’янівці військові захопили та завели трофейний танк. ВІДЕО