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ЗСУ затрофеїли контрбатарейну РЛС “Зоопарк-1М”

26/03/2022 21:30

Українські військові в ході відбиття російського наступу захопили радіолокаційну станцію розвідки позицій ракет та артилерії 1Л261.

Така РЛС входить до складу контрбатарейного розвідувального комплексу “Зоопарк-1М”.

Про це повідомив “Мілітарний” із посиланням на фото, які оприлюднив у твітері OSINT-дослідник Kriegsforscher 26 березня.

Місце захоплення РЛС наразі не відоме.

Комплекс був розроблений НВО “Стрела” (м. Тула). Контракт на поставки з міноборони РФ був підписаний у 2011 році, поставки почалися у 2013-му. Росія використовувала комплекс під час вторгнень росіян на Донбас та в Сирію.

Захоплена РЛС із комплексу здатна виконувати задачі автономно. Вона може виявляти позиції артилерії на відстані до 15 км, мінометів – 20 км, РСЗВ – 30 км, ОТРК – 40 км.

Українське підприємство “Іскра” створило більш просунуті контрбатарейні РЛС – “Зоопарк-2” та “Зоопарк-3”.

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