У Лук’янівці військові захопили та завели трофейний танк. ВІДЕО

Скріншот із відео

На Київщині українським військовим вдалося поставити на своє озброєння черговий захоплений танк російської модифікації.

24-го березня на Київщині Збройні Сили України провели контрнаступальну операцію та розбили російських військових у селі Лук’янівка.

У селі знищено різну бронетехніку військових Росії: БМП, танки. Також було захоплено відносно неушкоджену БМП-2, МТ-ЛБ.

“Мілітарний” поширює відео, з якого стає зрозуміло, що українським силам вдалося завести захоплений танк російської модифікації моделі Т-72Б3.

Модифікація Т-72Б3 розроблена як економічна альтернатива основному танку Т-90А.