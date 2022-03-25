У Лук’янівці військові захопили та завели трофейний танк. ВІДЕО

На Київщині українським військовим вдалося поставити на своє озброєння черговий захоплений танк російської модифікації.
24-го березня на Київщині Збройні Сили України провели контрнаступальну операцію та розбили російських військових у селі Лук’янівка.
У селі знищено різну бронетехніку військових Росії: БМП, танки. Також було захоплено відносно неушкоджену БМП-2, МТ-ЛБ.
“Мілітарний” поширює відео, з якого стає зрозуміло, що українським силам вдалося завести захоплений танк російської модифікації моделі Т-72Б3.
Модифікація Т-72Б3 розроблена як економічна альтернатива основному танку Т-90А.
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