За добу Об’єднані сили на Донбасі збили два ворожі гелікоптери

На найгарячішому відрізку фронту – в зоні колишньої операції Об’єднаних сил – українські захисники й захисниці зі складу угруповання ОС відбили 17 атак ворога за добу; ще на двох локаціях тривають бої. Крім іншого, ЗСУ за цей день збили два ворожі гелікоптери.

Про це ввечері в неділю, 15 травня, повідомляє пресцентр ОС.

Наші відважні воїни завдають рашистським загарбникам втрат у живій силі й техніці.

За добу, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили:

3 танки;

1 артилерійську систему;

6 одиниць бойової броньованої техніки;

1 ворожий автомобіль.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 2 ворожі гелікоптери (Ка-52 і Мі-28) та 5 безпілотних літальних апаратів типу «Орлан-10».

“Уздовж усієї смуги оборони ворог застосовує бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки, міномети різних систем, завдає ракетно-бомбових ударів по цивільних об’єктах інфраструктури, мирних житлових кварталах.

Окупанти обстріляли 23 населені пункти в Донецькій та Луганській областях, зруйнували і пошкодили 32 житлові будинки”, – розповіли в штабі ОС.

Загалом за тиждень, що минає (9-15 травня), військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил відбили 93 ворожих атаки. Знищили 1 зенітний ракетний комплекс, 58 танків, 26 артилерійських систем (з них 1 РСЗВ), 98 одиниць бойової броньованої техніки, 7 одиниць спеціальної інженерної, 33 одиниці автомобільної техніки та 1 зенітну установку росіян.

Підрозділами ППО збито 4 гелікоптери та 27 безпілотних літальних апарати окупантів.

Читайте також:

Десантники ювелірно знищили позицію реактивної артилерії та “Зоопарк” окупантів. ВІДЕО