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За добу Об’єднані сили на Донбасі збили два ворожі гелікоптери

15/05/2022 22:04

На найгарячішому відрізку фронту – в зоні колишньої операції Об’єднаних сил – українські захисники й захисниці зі складу угруповання ОС відбили 17 атак ворога за добу; ще на двох локаціях тривають бої. Крім іншого, ЗСУ за цей день збили два ворожі гелікоптери.

Про це ввечері в неділю, 15 травня, повідомляє пресцентр ОС.

Наші відважні воїни завдають рашистським загарбникам втрат у живій силі й техніці.

За добу, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили:

  • 3 танки;
  • 1 артилерійську систему;
  • 6 одиниць бойової броньованої техніки;
  • 1 ворожий автомобіль.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 2 ворожі гелікоптери (Ка-52 і Мі-28) та 5 безпілотних літальних апаратів типу «Орлан-10».

“Уздовж усієї смуги оборони ворог застосовує бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки, міномети різних систем, завдає ракетно-бомбових ударів по цивільних об’єктах інфраструктури, мирних житлових кварталах.
Окупанти обстріляли 23 населені пункти в Донецькій та Луганській областях, зруйнували і пошкодили 32 житлові будинки”, – розповіли в штабі ОС.

Загалом за тиждень, що минає (9-15 травня), військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил відбили 93 ворожих атаки. Знищили 1 зенітний ракетний комплекс, 58 танків, 26 артилерійських систем (з них 1 РСЗВ), 98 одиниць бойової броньованої техніки, 7 одиниць спеціальної інженерної, 33 одиниці автомобільної техніки та 1 зенітну установку росіян.
Підрозділами ППО збито 4 гелікоптери та 27 безпілотних літальних апарати окупантів.

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