Десантники ювелірно знищили позицію реактивної артилерії та “Зоопарк” окупантів. ВІДЕО

Кількість людей на в’їзд в Україну п’ятий день перевищує потік на виїзд

Потік людей на в’їзд в Україну через її західний кордон після 9 травня п’ятий день поспіль перевищує потік на виїзд. Сумарно чистий приплив в Україну за ці дні становив...