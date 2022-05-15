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Десантники ювелірно знищили позицію реактивної артилерії та “Зоопарк” окупантів. ВІДЕО

15/05/2022 19:31

Артилерійські підрозділи Десантно-штурмових та Сухопутних військ ЗС України виявили та ювелірно знищили вогневу позицію реактивної артилерії російських окупантів.

Про це ввечері в неділю, 15 травня, повідомляє пресслужба Командування ДШВ.

Як зазначили десантники, РСЗВ окупантів намагалися завдавати вогневі удари по мирних населених пунктах нашої країни. Однак захисники України припинили їхні плани. Наслідки “полювання” дуже суттєві:

  • РСЗВ БМ-21 “Град” – 2 одиниці;
  • РСЗВ БМ-27 “Ураган” – 1 одиниця;
  • радіолокаційний комплекс розвідки і контролю стрільби (контрбатарейна РЛС) 1Л260 “Зоопарк-1М” – 1 одиниця;
  • понад 5 одиниць автотранспорту;
  • місце зберігання боєприпасів.

До повідомлення додається відео:

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