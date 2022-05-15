Десантники ювелірно знищили позицію реактивної артилерії та “Зоопарк” окупантів. ВІДЕО

Артилерійські підрозділи Десантно-штурмових та Сухопутних військ ЗС України виявили та ювелірно знищили вогневу позицію реактивної артилерії російських окупантів.
Про це ввечері в неділю, 15 травня, повідомляє пресслужба Командування ДШВ.
Як зазначили десантники, РСЗВ окупантів намагалися завдавати вогневі удари по мирних населених пунктах нашої країни. Однак захисники України припинили їхні плани. Наслідки “полювання” дуже суттєві:
До повідомлення додається відео:
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