Закарпатські “бобри” в дії: 128-ма бригада показала, як горить мінометна секція рашистів

128-ма окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада оприлюднила відео потужної пожежі, що спалахнула на місці знищеної українськими бійцями мінометної секції рашистів.
“Закарпатські “бобри” в дії: мінометна секція росармії горить після філігранної роботи інженерно-саперного підрозділу 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади”, – зазначається в коментарі до відео.
Читайте також:
128-ма бригада записала мотивуюче відео зі Stinger, барткою і трембітою
ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 81 – 15.05.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!