ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 80 – 14.05.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

Фото: ФБ Головнокомандувач ЗСУ

8:25

Ювенальні прокурори ОГП: станом на ранок 14 травня більше ніж 647 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційними даними, 227 дітей загинули та понад 420 отримали поранення.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 139, Київській – 116, Харківській – 99, Чернігівській – 68, Херсонській – 48, Луганській – 45, Миколаївській – 44, Запорізькій – 28, Сумській областях – 17, у місті Києві – 16, Житомирській області – 15.

12 травня в медичному закладі помер 12-річний хлопчик, який був важко поранений 1 травня під час обстрілу міста Попасна Луганської області.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ в Україні пошкоджено 1748 закладів освіти. 144 із них зруйновано повністю.

Вночі

Над Бєлгородською областю РФ знову чули “хлопки” – звуки, схожі на вибухи.

6:30

Зі зведення Генштабу ЗСУ станом на 6:00:

Російський агресор продовжує бойові дії у Східній операційній зоні, здійснює вогневий вплив уздовж всієї лінії зіткнення та у глибині оборони наших військ. Зберігається загроза завдання ворогом ракетно-бомбових ударів по військових та цивільних об’єктах на території України.

На Харківському напрямку ворог активних бойових дій не проводив. Основні зусилля зосереджував на забезпеченні відведення своїх військ від міста Харків, утриманні зайнятих позицій та маршрутів постачання.

На Слов’янському напрямку противник здійснив артилерійські обстріли цивільної та військової інфраструктури у районах населених пунктів Довгеньке, Долина та Гусарівка.

Російські окупанти проводили повітряну розвідку із використанням БпЛА “Орлан-10” в районах населених пунктів Ізюм, Капітолівка та Діброва Харківської області.

На Донецькому і Таврійському напрямках ворог застосовував міномети, ствольну артилерію, реактивні системи залпового вогню та авіацію з метою завдання максимальних втрат підрозділам Сил оборони, виснаження особового складу та руйнування фортифікаційних споруд.

Крім того, противник намагається покращити тактичне положення у районах населених пунктів Комишуваха, Красногорівка, Новомихайлівка, Костянтинівка і Побєда. Успіху не має.

У місті Маріуполь ворог продовжує блокування наших підрозділів в районі заводу “Азовсталь”. Завдає масованих артилерійських та авіаційних ударів.

На Запорізькому напрямку, з метою утримання захопленої території, відзначаються підготовчі заходи до побудови окупантами багатоешелонованої оборони.

На Південнобузькому напрямку обстановка суттєвих змін не зазнала. Противник продовжує обстріли позицій наших військ із мінометів та ствольної артилерії.

6:30

Підрозділи протиповітряної оборони ЗСУ за минулу добу збили три безпілотники типу “Орлан-10”, – ГШ.

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Читайте про ДЕНЬ 77 ОБОРОНИ, 10.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 78 ОБОРОНИ, 11.05.2022, тут

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Що передувало

▪️ Після того, як президент РФ Путін заявив про початок “спеціальної військової операції на Донбасі”, Росія вранці 24 лютого здійснила масований ракетний удар по аеродромах, інших військових об’єктах по всій Україні та перейшла в наступ на суходолі з півночі (території Білорусі і РФ), півдня (з Криму) та зі сходу. Однак Збройні сили України зберегли дієву авіацію, ППО, систему управління й почали завдавати противнику величезних втрат у живій силі й техніці.

▪️ Надалі росіяни вдалися до ударів РСЗВ, авіанальотів, застосування ракет і безпілотників, “пробуджених” диверсійних груп. Вони воюють на лише з українськими військовими, а й із цивільними – руйнують житлові будинки, б’ють по лікарнях і дитсадках, нафтобазах, убивають дітей, займаються мародерством.

▪️ Після тривалих бойових дій армія Росії здобула контроль над єдиним обласним центром – Херсоном, однак і там продовжуються мітинги за Україну. Героїзм Збройних сил і тероборони, єдність народу, твердість керівництва армії й країни зламали плани Москви щодо бліцкригу. Київ чинить опір і не пристає на вимоги капітуляції.

▪️ Це спричинило злам у світобаченні західних держав і суспільств – вони однозначно стали на бік України, надали нові озброєння, а проти РФ запровадили справді потужні санкції. Однак НАТО відмовилося військовими засобами “закрити небо” над Україною, звідки тривають ракетні обстріли та авіаудари.

▪️ 2 березня ГА ООН голосами 141 країни ухвалила першу резолюцію, якою різко засудила дії Кремля та закликала РФ негайно вивести війська з України. 24 березня Генасамблея підтримала другу подібну резолюцію (140 країн “за”).

▪️ Путін збирав сили для штурму української столиці. Але темп наступу спершу сповільнився, надалі – зупинився. Після важких боїв у передмістях українська армія відкинула росіян від Києва. 30 березня-1 квітня ЗСУ відновили контроль над десятками населених пунктів у Київській і Чернігівській областях, окупанти відійшли зокрема і від ЧАЕС. Світу відкрилася жахлива картина звірств окупантів у Бучі та інших населених пунктах під Києвом – сотні розстріляних та закатованих цивільних мешканців.

▪️ Надалі російські війська перегруповувалися і продовжують наступ на Сході України, намагаючись зокрема здобути повний контроль над Маріуполем та заводом “Азовсталь”, де зосередився український гарнізон.